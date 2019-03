Koke: "Va a ser como una guerra"

Turín , 11 mar .- Koke Resurrección, centrocampista del Atlético Madrid, aseguró este lunes que la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que su equipo jugará el martes contra el Juventus Turín "va a ser como una guerra".

"Mañana va a ser como una guerra dentro del terreno de juego. Pero somos once contra once, hay que estar enchufados no desde el minuto uno, sino desde el segundo uno y hasta que el árbitro pite el final", afirmó Koke durante la rueda de prensa de la víspera, en el Juventus Stadium de Turín.

"Si somos humildes y trabajamos en equipo podemos pasar la eliminatoria", prosiguió el internacional español, cuyo equipo defenderá el martes la victoria por 2-0 lograda en el Metropolitano.

Koke subrayó que la clave del partido será la actitud con la que el Atlético saltará al campo, algo fundamental, más allá del ímpetu que tendrá el Juventus.

"Lo primero que me preocupa es cómo entramos al campo. Va a ser fundamental entrar con ganas, no hay nada decidido, puede pasar cualquier cosa. Según cómo entremos nosotros al campo, va a decidir mucho", declaró.

"Siempre hay que estar atentos. Precaución, humildad, alerta, porque jugamos contra un grandísimo equipo. En el Wanda hicimos muy bien las cosas y venimos a hacer lo mismo aquí. Pero tenemos que estar a tope para pasar", agregó.

También reconoció que las experiencias de los últimos años en campos complicados, como el Allianz Arena de Múnich, en las semifinales de la Liga de Campeones de 2016, o el Emirates Stadium de Londres, en las semifinales de la última Liga Europa, forjaron a la plantilla.

"Hemos ido a campos complicados, obvio que el Juventus va a salir con todo. Nos van a intentar atacar de todas formas. Nosotros vamos a ir a por el partido. Sí que es cierto que lo de los otros partidos (en campos difíciles) claro que nos sirve", aseguró.

Finalmente, Koke sacó pecho ante los que consideraron antes de esta eliminatoria que el Atlético no tendría opciones de doblegar al Juventus.

"Más que subestimarnos, parecía que no podíamos pasar, parecía que ya estábamos fuera. En cambio nosotros siempre competimos, con la mayor humildad", explicó.

"Nos tocó este octavo de final. Lo encaramos con muchas ganas y mucha ilusión de pasar la eliminatoria. Tenemos muchas ganas de pasar y sabemos cómo hay que jugar este partido", concluyó.