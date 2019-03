Juncker y May acuerdan instrumento para aumentar garantías sobre salvaguarda

Estrasburgo , 11 mar .- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció hoy junto a la primera ministra británica, Theresa May, el acuerdo de un nuevo instrumento legalmente vinculante y que da más garantías a las dos partes sobre la salvaguarda irlandesa.

"Es una póliza de seguros", dijo Juncker, quien insistió en que el nuevo instrumento "complementa el acuerdo sin reabrirlo".

Por su parte, May, que este martes tendrá que defender en Londres su acuerdo revisado, explicó que lo que se ha añadido es "jurídicamente vinculante, que es lo que pidió el Parlamento británico".

En las últimas semanas, los líderes de la UE habían descartado reabrir el texto del acuerdo y rebajar el alcance de la salvaguarda, que en Bruselas protege los acuerdos de paz de 1998, que no permiten levantar una frontera entre las dos Irlandas, así como la integridad del mercado único.

Los euroescépticos británicos creen, sin embargo, que ese mecanismo dejará al Reino Unido integrado en las estructuras de la UE hasta que se firme un nuevo acuerdo comercial, lo que puede tardar años, y eso dificultará negociar tratados comerciales con terceros países.

Con el nuevo instrumento que da más garantías a las partes en sus reivindicaciones, May espera conseguir este martes el respaldo que no obtuvo en su primer debate ante el Parlamento británico, hace 105 días.

"Con estos cambios vinculantes queda claro que (la salvaguarda) será temporal y que si se aplicase pues también garantizamos alternativas como también pidió el Parlamento", añadió May.

Por su parte, Juncker quiso dejar claro que no habrá "tercera oportunidad" si la "premier" británica vuelve a fracasar en la Cámara de los Comunes.

"No vamos a negociar más, yo creo que he sido muy claro", dijo el presidente del Ejecutivo comunitario, quien añadió que si este martes May consigue apoyos empezarán "inmediatamente" los contactos para diseñar la futura relación entre la UE y Reino Unido como tercer país.