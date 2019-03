Jáuregui : Una gran internacional antieuropea en el PE es inviable

Madrid, 11 mar (EFE).- La "gran incógnita" de las próximas elecciones europeas es si los partidos soberanistas, nacionalistas y euroescépticos consiguen unirse en un solo grupo, algo que el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui considera "inviable".

En una charla con los medios, Jáuregui ha pronosticado hoy que habrá, pese a todo, "una mayoría europeísta clara" en el Parlamento Europeo que resulte de las elecciones de finales de mayo (el domingo 26 de mayo en España).

"Hay una previsión clara de que el entorno de los dos grandes grupos -PPE y Socialistas- puede bajar, previsiblemente, de 400 a 300 diputados, a la vista de los sondeos. Pero no va a impedir una mayoría europeísta clara, en contra de los pronósticos tan pesimistas que se hacen a veces sobre el crecimiento de los populistas", ha afirmado Jáuregui.

Y ha recordado que "ya hemos tenido en esta legislatura en torno a 100 diputados que han polarizado el gran debate sobre Europa, y los seguiremos teniendo".

"La gran incógnita", ha destacado, "está en saber si los grupos soberanistas o nacionalistas y antieuropeístas se aglutinan o no en torno a un solo grupo, es decir, si (Steve) Bannon consigue que se unan Le Pen, Salvini, Orbán, Ley y Justicia, Demócratas Suecos, Verdaderos Finlandeses, AfD, etc.".

Bannon fue el estratega y asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump, y ahora impulsa en Europa la creación de un movimiento político nacionalista y fuertemente euroescéptico.

"Para mí es un oxímoron (una contradicción interna)", asegura Jáuregui. "Crear una internacional nacionalista resulta inviable, porque cada uno de esos grupos va a defender su propio nacionalismo".

"No creo que tengan la capacidad de organizar un grupo político único cuya característica fundamental sería, obviamente, la reivindicación soberanista de los Estados frente al proyecto de la Unión".

Jáuregui ha sido el ponente del informe aprobado por el pleno del PE en febrero sobre el futuro de Europa, que defiende más integración y "hacer mejor lo que solo podemos hacer juntos".

Preguntado por la eventual influencia que un partido nacionalista como Vox, situado a la derecha del PP, puede estar teniendo sobre los conservadores españoles, Jáuregui asegura no haber notado una evolución antieuropea en el Partido Popular.

"Siendo honrado, no he percibido en el PP español una posición antieuropea como consecuencia de la presión de Vox; no la he visto, aunque tampoco he tenido ocasión de discutirlo a fondo".

Sí ha lamentado, en cambio, la ruptura del consenso en materia de política exterior. "Quizás el PP esté haciendo de la política exterior un elemento de confrontación, cosa que en el ámbito nacional nunca ha existido", según Jáuregui.

"Lo lamento, sinceramente, y es mi único comentario partidista a este respecto", ha añadido.

"Cuando yo estaba con alguna responsabilidad en la delegación del grupo socialista allí, me reunía muy frecuentemente, por ejemplo, con el embajador de la Reper, Pablo García-Berdoy, y con Esteban González Pons (PP), y con Javier Nart (C's), para hablar del Brexit, de Gibraltar, o de Venezuela".

"Y ahora, de pronto, se ha hecho de la política exterior española un elemento muy definidor de la política del PP español, rompiendo, en mi opinión, un elemento de integración que siempre hemos tenido".