Guaidó pide "cooperación internacional" para detener envíos de crudo a Cuba

Caracas, 11 mar (EFE).- El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que en enero pasado anunció asumir funciones de presidente encargado de Venezuela, pidió este lunes ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el Gobierno de Nicolás Maduro a la isla de Cuba.

"Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (...), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida", dijo Guaidó en medio de la sesión de emergencia de hoy.