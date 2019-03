Fiestas y felicidad en las calles de Argel tras semanas de protestas

Argel, 11 mar (EFE).- Fiesta, alivio, abrazos y solo unas gotas de incertidumbre atemperadas por la alegría inundaron hoy las calles de Argel, escasas horas después de que la televisión estatal leyera un mensaje a la nación en el que el enfermo presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, renunciaba a la reelección.

Una romería de personas a pie y de vehículos adornados con la bandera nacional similar a la que desde hace tres semanas exigía la salida del mandatario, de 82 años, y la caída de su régimen militar, al que se acusa de esquilmar el país.

"Estoy muy feliz de que el presidente que amamos haya tomado esta decisión. Esperamos lo mejor para nuestro país y que el próximo presidente trabaje por el bien de nuestra nación, si dios quiere", dijo a Efe Imane, una mujer natural de la ciudad de Setif (este) que ahora vive en Argel.

Una felicidad que compartía con otros jóvenes como Sofian y Amin, y con hombres maduros como Farid, llegado de la ciudad oriental de Constantina, entre un jolglorio atronador en el que se mezclaban el estruendo de los cláxones, el bramar de las vuvucelas y el sonido de las algárgolas, los gritos guturales de júbilo típicos de la bodas y otras fiestas árabes.

"Estoy hipercontento, es lógico que el presidente, que está grave, no se presente", explicaba con una enorme sonrisa Amin, un joven funcionario de 25 años.

"Gracias a dios vamos ver caras nuevas. El futuro gobierno tiene ahora tiempo para celebrar unas elecciones en calma y esperamos que haya realmente un cambio" en el régimen, secundó Sofian, ingeniero de hidrocarburos.

Farid, de 57 años, optó por un discurso más reivindicativo, asido a la idea de que han sido las manifestaciones masivas que se suceden desde el pasado 22 de febrero las que han quebrado la voluntad del círculo de poder que protege a Bouteflika, conocido como "le pouvoir (el poder)", y obrado lo que muchos consideran un milagro.

"Esto puedo definirlo en dos frases: la victoria del pueblo y de la sabiduría. Es una sabia solución y se lo agradezco a la gente que está en el poder pero también al pueblo que mostró una buen imagen en las manifestaciones y se mostró fuerte", agregó en referencia a un 11 de marzo que ya forma parte de la historia de Argelia.

La noticia saltó a las 18.00 GMT en el principal noticiero del país y estuvo seguida de las primeras imágenes del mandatario desde que el pasado 24 de febrero fue trasladado a Suiza e ingresado en un hospital.

Bouteflika regresó a Argelia este domingo en medio de rumores muy intensos sobre su verdadero estado de salud y su capacidad para seguir gobernando.

Y en medio de masivas y continuadas protestas no solo contra su decisión de optar a un quinto mandato en las presidenciales previstas para el 18 de abril, sino también contra su régimen militar, acusado por los manifestantes de corrupción.

En el mensaje a la nación a él atribuido, el mandatario ordena también el aplazamiento de los comicios y el inicio de un proceso de transición vertebrado a través de una "Conferencia Nacional" y tutelado por un gobierno de concentración que dirijan el ministro de Interior, Nourddin Bedaui, y el exministro de Exteriores Ramtam Lammara.

Además, se compromete a "entregar las cargas y las prerrogativas del presidente de la República al sucesor que el pueblo argelino haya elegido libremente", y dijo que asumirá sus funciones hasta que venza su mandato.

"Hubiera sido mejor que hubiera abandonado el poder en 2014, así habría salido por la puerta grande, pero ha sido una buena decisión la tomada hoy", insistía a Efe otro de los jóvenes que salió a festejar en Argel.

"Es un hombre misterioso, aunque conocido. Pocos saben de su vida. Un día me dijo 'no confío ni en la camisa que llevo", explicó a Efe un oficial cercano al poder que no quiso revelar su identidad por razones de seguridad.

"Como cualquier poder en el mundo existen ventajas e inconvenientes. Buteflika dio lo mejor de él al país, pero por desgracia la culpa la tiene su entorno. Ha llegado su tiempo, cada cosa tiene su fin", concluyó Mohamed, un anciano que dijo estar en la calle para ver la Argelia de 2019, en su opinión "completamente distinta en todo".