La CNMV alerta sobre cuatro chiringuitos financieros y sus páginas webs

Madrid, 11 mar (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado hoy sobre cuatro chiringuitos financieros y sus páginas webs, ya que ninguno de ellos está autorizado para prestar servicios de inversión.

Se trata de Celestial Trading Ltd (tradovest.com), Millennium FX Limited (mnmfx.com), Capital FXG Ltd y Nordic Pearl Ltd (forexgrand.com), según detalla en un comunicado remitido este lunes.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros se pueden consultar en la página web del supervisor bursátil y, además, los inversores pueden comprobar si una entidad está registrada en el número gratuito de atención al inversor 900 535 015. EFECOM