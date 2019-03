Más de un billón de euros en activos financieros se van a la UE por "brexit"

Londres, 11 mar (EFECOM).- Más de 275 firmas financieras están moviendo activos y fondos valorados en 925.000 millones de libras (1,07 billones de euros) y a miles de empleados del Reino Unido a otros países de la Unión Europea (UE) por el "brexit".

De acuerdo con un informe publicado este lunes por el "think tank" (laboratorio de ideas) "New Financial" -uno de los más detallados hasta el momento del impacto del "brexit" en los servicios financieros- el país que encabeza el nuevo destino de estos fondos es Irlanda.

Alrededor de 100 recolocaciones se dirigirán a Dublín, 60 a Luxemburgo, 41 a París, 40 a Frankfurt y 32 a Amsterdam, agregó el documento.

Goldman Sachs Investment Management, Morgan Stanley Investment Management y Vanguard están entre las que han escogido la capital irlandesa, mientras que Schroders, JP Morgan Wealth Management y Aviva Investors, se han decantado por Luxemburgo.

Casi el 90 % de las firmas que han decidido irse a Fráncfort son bancos, mientras que dos tercios de las que han preferido Holanda son plataformas de negocio o "brokers".

El "think tank" identificó asimismo a 5.000 empleados que se moverán a estas nuevas localizaciones, que las empresas han escogido ante la incertidumbre económica del "brexit".

El fundador y director de "New Financial", William Wright, manifestó que el impacto de la salida del bloque comunitario se ha sentido más de lo esperado en la capital británica y que se espera que vaya a peor.

"Las empresas van a seguir escapando de Londres a la UE y cada vez habrá más actividades contratadas a través de filiales locales", indicó.