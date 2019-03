Más de un billón de euros en activos financieros se van a la UE por el brexit

Londres, 11 mar (EFE).- Más de 275 firmas financieras están moviendo activos y fondos valorados en 925.000 millones de libras (1,07 billones de euros) y a miles de empleados del Reino Unido a otros países de la Unión Europea (UE) por el "brexit", previsto para el próximo 29 de marzo..

De acuerdo con un informe publicado este lunes por el "think tank" (laboratorio de ideas) "New Financial" -uno de los más detallados hasta el momento del impacto del "brexit" en los servicios financieros- el país que encabeza el nuevo destino de estos fondos es Irlanda.

Alrededor de 100 recolocaciones se dirigirán a Dublín, 60 a Luxemburgo, 41 a París, 40 a Frankfurt y 32 a Amsterdam, señala el documento.

Goldman Sachs Investment Management, Morgan Stanley Investment Management y Vanguard están entre las que han escogido la capital irlandesa, mientras que Schroders, JP Morgan Wealth Management y Aviva Investors, se han decantado por Luxemburgo.

Casi el 90 % de las firmas que han decidido irse a Frankfurt son bancos, mientras que dos tercios de las que han preferido Holanda son plataformas de negocio o "brokers".

El "think tank" identificó asimismo a 5.000 empleados que se moverán a estas nuevas localizaciones, que las empresas han escogido ante la incertidumbre económica del "brexit".

El fundador y director de "New Financial", William Wright, manifestó que el impacto de la salida del bloque comunitario se ha sentido más de lo esperado en la capital británica y que se espera que vaya a peor.

"Las empresas van a seguir escapando de Londres a la UE y cada vez habrá más actividades contratadas a través de filiales locales", indicó.

Algo que, puntualizó, reducirá la influencia del Reino Unido en la banca y finanzas europeas, la recaudación fiscal percibida por esta industria y los servicios financieros exportados a la UE.

La amplitud de estas recolocaciones, combinada con los convenios pactados entre los reguladores británicos y el bloque comunitario, han conseguido que la industria esté "bien preparada" para "cualquier forma" que tome el "brexit", asegura el informe.

Londres seguirá siendo el centro financiero dominante en un futuro cercano, pero otras ciudades europeas mermarán ese liderazgo con el tiempo, concluye el estudio.