Arbeloa: "Desde Terminator y Jordan no hubo otra vuelta como la de Zidane"

Madrid, 11 mar (EFE).- Álvaro Arbeloa, ex futbolista del Real Madrid, se refirió a la vuelta al banquillo del conjunto blanco del técnico francés Zinedine Zidane y la comparó con otras que también fueron destacadas en otros ámbitos.

"No es una idea arriesgada. Desde la vuelta de Terminator y Michael Jordan no había habido una tan grande. Necesitábamos esta ilusión para acabar la temporada, para afrontar el futuro con el mayor de los optimismos. El madridismo está muy feliz", señaló.

"Estamos todos muy felices, muy contentos. Es un gran día para el madridismo. Vuelve uno de los mitos del club como jugador, como entrenador. Creo que es un grandísima noticia", indicó también al asistir a la 'VI Cena Pirata'.

Arbeloa explicó por qué la entiende como una buena decisión: "Es un entrenador que conoce perfectamente a estos jugadores, ha trabajado muchos años con ellos. Sabe lo que necesita este equipo y creo que es la persona adecuada para dar un impulso a los jugadores, al club y a la afición".

Para el puesto sonó también el portugués Jose Mourinho, quien le dirigió a él en el pasado: "No puedo entrar en especulaciones e hipótesis. Lo que está claro es que ha vuelto Zidane y es una grandísima noticia".

Asimismo no cree que los problemas de resultados del equipo se deban a una mala planificación: "No, en eso no estoy muy de acuerdo. La planificación es que tenemos una grandísima plantilla, que es muy difícil de mejorar. Seguro que el Real Madrid trabajará en el futuro para mejorarla el año que viene pero es muy complicado porque tenemos grandísimos jugadores".

"Este año las cosas no se han dado como todos queríamos. Por muchísimas circunstancias a veces las cosas no salen como uno quiere. Todo el mundo ha podido cometer errores y a mi me ha pasado como futbolista que ha habido temporadas en las que no he conseguido dar el máximo. A partir de hoy es importante mirar al futuro, acabar la liga lo mejor posible y empezar la nueva temporada", agregó.

Por otro lado no cree que haya problemas en el vestuario: "Este es el mismo que ha ganado tres Champions seguidas, cuatro en cinco años. Estos jugadores son leyendas del fútbol y no se puede olvidar eso, han conseguido lo que no ha conseguido ningún equipo en la historia. Eso habla muy bien de su profesionalidad".