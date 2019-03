Andrew Cooper: "La mayoría de los británicos están exhaustos por el 'brexit'"

Londres, 11 mar (EFE).- La mayoría de los votantes británicos se sienten agotados por el largo proceso del "brexit" y confusos por los aspectos técnicos de las negociaciones con Bruselas, ha explicado a Efe Andrew Cooper, fundador de la firma demoscópica Populus y exdirector de estrategia de Downing Street.

A tres semanas de que se cumpla la fecha en la que está previsto que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), sin que se hayan pactado todavía unas condiciones de salida, muchos ciudadanos quieren que el Gobierno encuentre una vía para cerrar este proceso "con un acuerdo o sin él", sostiene Cooper.

El antiguo asesor del primer ministro David Cameron es responsable de una consultora que, entre otras tareas, analiza cada semana la opinión de grupos representativos de votantes sobre la actualidad del Reino Unido.

P: ¿Cómo afrontan los británicos los días previos al 29 de marzo, la fecha establecida para que se materialice el "brexit"?

R: La mayoría de los votantes británicos están absolutamente exhaustos por el "brexit". Más que cualquier otra cosa, quieren que termine ya, para que el país pueda seguir adelante. Mucha gente dice que lo único que quiere es que el Gobierno cumpla con su trabajo y concluya este proceso, con un acuerdo o sin él.

P: ¿Son conscientes de que una vez el Reino Unido abandone la UE todavía quedarán por delante las complejas negociaciones sobre la futura relación bilateral?

R: Gran parte de los votantes percibe el debate y las negociaciones del "brexit" como algo muy confuso. Mucha gente no comprende la jerga técnica que se utiliza. Cuando escuchan argumentos en contra del "pacto de Theresa May", la mayoría asume que el acuerdo cubre todos los aspectos de las futuras relaciones con la Unión Europea y no se dan cuenta de que el tratado solo cubre los términos de la salida.

Abandonar la Unión Europea, con o sin acuerdo, es solo el principio de lo que probablemente serán muchos años de nuevas discusiones y negociaciones. El "brexit" continuará dominando tanto las noticias como los planes del Gobierno. Esto resulta chocante y deprimente para la mayoría de los votantes.

P: ¿Qué aspectos del "brexit" no se comprenden bien?

R: Cuando se celebró el referéndum, en 2016, las encuestas reflejaban que tan solo el 20 % de los votantes se sentía capaz de explicar lo que es el mercado único, aunque el acceso a ese mercado era una parte esencial del debate en aquel momento.

Muy poca gente comprende en qué consiste realmente el acuerdo al que ha llegado la primera ministra, incluida una de sus características principales, la salvaguarda (para Irlanda del Norte).

Las encuestas muestran también que cerca de la mitad de los ciudadanos no saben lo que un "brexit" sin acuerdo implicaría realmente.

P: ¿Se fían los británicos de las alertas que han lanzado instituciones y empresas sobre las posibles consecuencias de una salida abrupta?

R: Las investigaciones a partir de grupos focales (estudios sociológicos con grupos controlados de ciudadanos) indican que mucha gente está eligiendo no dar crédito a las advertencias sobre los efectos negativos de un "brexit" sin acuerdo.

Muchos las rechazan como parte de un "proyecto del miedo". Así es como la campaña en favor de la ruptura describía las advertencias sobre el "brexit" en 2016.

Incluso entre aquellos que aceptan que esos efectos negativos pueden ser reales, hay tendencia a pensar que serían tan nocivos para el Reino Unido que de ninguna forma el Parlamento o el Gobierno permitirá que ese escenario ocurra.

P: ¿Cómo ha afectado el proceso del "brexit" a la percepción de los principales partidos políticos?

R: Tanto los defensores de la permanencia como los de la salida están de acuerdo en que los partidos británicos han convertido el proceso del "brexit" en un completo desastre desde el referéndum.

En los "focus groups", la frase que los ciudadanos utilizan habitualmente para resumirlo es que el Reino Unido es el "hazmerreír" del mundo. La confianza en todos los partidos políticos, que ya de por sí estaba muy baja, ha caído todavía más.

P: ¿Cómo han evolucionado las posturas políticas desde el plebiscito?

R: La división en torno al "brexit" se ha hecho más profunda desde el referéndum. Las encuestas señalan que tan solo unos pocos votantes de cada bando han cambiado de opinión -la mayoría de los que eran partidarios de la ruptura ahora votarían por permanecer- y gran parte han reforzado el punto de vista que expresaron en 2016.