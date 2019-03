EE.UU. acusa a Cuba y Rusia de "intervencionismo" por apoyar a Nicolás Maduro

Washington, 11 mar (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó hoy a los Gobiernos de Cuba y Rusia de "intervencionismo" por apoyar al "ilegítimo" presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, frente al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por 54 países.

"Las naciones que respaldan a Maduro, por la naturaleza de su régimen ilegítimo, están llevando a cabo el mismo intervencionismo extranjero del que acusan a otros", dijo el titular de Exteriores en una rueda de prensa.

Durante más de 15 minutos, Pompeo arremetió contra Rusia y Cuba, dos de los países que respaldan a Maduro y consideran que Washington se está entrometiendo en los asuntos internos de Venezuela.

"Cuba -afirmó- es el verdadero poder imperialista en Venezuela. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel está dando cobertura política a Maduro y sus secuaces para que puedan seguir en el poder".

Pompeo volvió a asegurar que funcionarios cubanos han entrenado a las fuerzas venezolanas en técnicas de "tortura" y "espionaje", una acusación que el Ejecutivo cubano considera "infame" al no estar respaldada por datos y, por eso, ha pedido a Washington que presente pruebas.

El jefe de la diplomacia estadounidense llegó a insinuar que Maduro no tiene control sobre su propia seguridad y que ese tema está en manos del Ejecutivo cubano.

"He oído que Maduro no tiene a venezolanos a su alrededor. Mucho de su personal de seguridad y de sus asesores más cercanos no están actuando por dirección del pueblo venezolano, y francamente quizás ni siquiera bajo las direcciones de Maduro, sino bajo las direcciones del régimen cubano", afirmó.

Estados Unidos ha liderado la presión internacional sobre Maduro con sanciones económicas a funcionarios y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas del país caribeño.

Además, Washington está evaluando la posibilidad de imponer sanciones secundarias a aquellas compañías que negocien con empresas controladas por Maduro, como Estados Unidos ha hecho en el caso de las firmas extranjeras que compraban petróleo a Irán.

En ese sentido, Pompeo explicó que Washington está presionando a varios países, incluida la India, para que no negocien con Maduro.

Esta mañana, Pompeo se reunió con el secretario de Exteriores indio, Vijay Gokhale, y le pidió que su Gobierno no se convierta en un "salvavidas económico del régimen de Maduro".

La mayor parte del comercio mundial de petróleo se realiza en dólares, por lo que Washington puede vigilar de cerca los intercambios de crudo internacionales.

Del total de exportaciones venezolanas de crudo, 450.000 barriles al día van a EE.UU., 300.000 a la India y 240.000 a China.