Viñales reconoció que "no hay excusas"

Losail , 10 mar .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), mejor tiempo en los entrenamientos para el Gran Premio de Catar de MotoGP y octavo al final de la carrera dijo que "no hay excusas".

"Ayer pudimos hacer unos tiempos espectaculares y hoy no los hemos podido repetir, así que hay que trabajar duro, extraer los datos de la moto y ver que ha sucedido", explicó un enfadado Viñales.

"Hay que mejorar todo en general. Está claro que todavía quedan puntos a mejorar, pero estoy contento porque he ido rápido en la pista, aunque el resultado mosquea, porque podría haber estado delante luchando con ellos, y por ciertas razones no he podido estar. Pero es así", lamentó Maverick Viñales, quien dijo que hay que mejorar "tanto la frenada como la aceleración".

A pesar del resultado Maverick Viñales vio "cosas" positivas pues "hemos visto dónde nos falta con nuestros rivales. Cuando he podido rodar solo he sido muy rápido, pero la carrera la haces en grupo así que hay que mejorar frenando y adelantado".

Viñales reconoció que les falta velocidad pero sin que ello sea una excusa pues "es lo que hay, no hay más, pero no hay excusas ya que ayer nos fuimos a dormir siendo los mejores".

Viñales destacó la actuación de su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, ya que "el domingo siempre hace buenas carreras".