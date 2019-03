Sporting suma su segunda victoria consecutiva por tercera vez esta temporada

Gijón, 10 mar (EFE).- El Sporting sumó este sábado su segunda victoria consecutiva tras vencer a Numancia y Almería, lo que logra por tercera vez esta temporada tras haberlo hecho anteriormente en las jornadas dos y tres, ante Nástic y Extremadura, y en las jornadas quince y dieciséis, ante Granada y Tenerife, respectivamente.

El equipo gijonés rompió la mala racha que le llevó a perder tres partidos consecutivos en El Molinón y tras ganar la pasada semana al Numancia, en Soria, este sábado lo hizo ante un Almería, que se presentaba en el municipal gijonés tras cuatro victorias consecutivas y casi cuatro meses sin perder.

Los malos resultados que arrastraba el equipo gijonés en las jornadas precedentes a su visita a Soria hizo caer al equipo a la zona media de la clasificación y alejarse hasta 11 puntos de las posiciones de 'play off', por las que algunos jugadores todavía esperan poder luchar.

La aportación de Álex Alegría, uno de los refuerzos en el mercado de invierno y autor de dos de los tres goles marcados por el Sporting en las dos últimas jornadas y asistente en el tercero ha sido determinante en los seis puntos logrados que hacen afrontar los siguientes partidos con una mayor dosis de optimismo.

Esta mejora de resultados ha coincidido con una serie de bajas por lesión o sanción en el bando rojiblanco como Babin, Canella, Lod o Cristian Salvador, jugadores que José Alberto irá recuperando en las próximas jornadas.

Tras el partido ante el Almería preocupa la lesión del central Peybernes, quien no pudo acabar el partido debido a problemas musculares, por lo que hoy no se ejercitó y volverá a ser examinado por los servicios médicos el próximo martes cuando el equipo vuelva a los entrenamientos, ya que mañana será jornada de descanso.

Molinero también acabó con molestias debido a un fuerte golpe en la pierna derecha pero hoy se ejercitó con aparente normalidad y no se espera que tenga problemas para estar a disposición de José Alberto para la próxima jornada en la que el Sporting visita al Córdoba.

Hoy no se ejercitó con el resto del equipo el delantero Uros Djurdjevic, al que su entrega no se le puede negar pero ayer no fue capaz de aprovechar ninguna de las tres clarísimas ocasiones que tuvo, lo que privó a su equipo de una victoria más holgada.

Djurdjevic lleva acumulados muchos minutos y padece sobrecarga muscular por lo que los servicios médicos recomendaron un trabajo específico en el gimnasio mientras que el lateral Roberto Canella, si participó en parte de la sesión y poco a poco irá aumentado su carga de trabajo y tal vez sea una de las altas para la siguiente jornada.