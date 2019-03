Paco López, sobre el VAR: "Uno ya empieza a cansarse, son tantas seguidas"

Valencia, 10 mar (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, mostró en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Villarreal su descontento con el VAR, después de que le anularan un gol a su equipo en el primer tiempo por un fuera de juego muy ajustado de Morales.

Paco López recordó que en las últimas jornadas el Levante ha sido perjudicados por el videoarbitraje: "Esta vez parece ser que ha sido el talón, que está un poco adelantado. Uno ya empieza a cansarse, sinceramente, son tantas seguidas... Son muchas cosas, aunque ante eso no podemos hacer nada. Yo que me he cansado y he defendido todo esto, pero lo que no voy a hacer es no decir las cosas tal y como son".

"Solo podemos seguir incidiendo y quedarnos con tantas cosas como las que está haciendo bien mi equipo, como hoy ante un rival con jugadores de mucho nivel. Lo importante es no mirar el resultado final, porque aunque importa, el resultado final llegará dentro de once jornadas", agregó.

"Me quedo con las sensaciones, lo que transmite el equipo y si nos quedamos con eso lo normal es que todo lo que nos están quitando en las últimas semanas nos lo den", insistió.

Tras recibir los dos goles en el tiempo de prolongación, el entrenador valenciano señaló: "Los resultados son siempre justos y a veces no son merecidos. En este caso, hemos hecho méritos suficientes no solo para el empate, sino para haber ganado claramente".

"Estamos tristes y dolidos, pero mañana este equipo se va a volver a levantar y a seguir luchando contra una adversidad más. Seguiremos superando estos obstáculos", concluyó.