Oumaiz: "Soy amigo de Kiplimo, iré sin miedo al Mundial"

Cáceres, 10 mar (EFE).- El andaluz Ouassim Oumaiz, nacido en Nerja hace 19 años de padres marroquíes, afrontará sin complejos el Mundial de cross de Aarhus (Dinamarca), después de ganar el campeonato de España absoluto, aunque su objetivo del año serán los Europeos sub-23, en julio.

"Ha sido una carrera muy dura, engañosa, pero estoy contento porque ha salido el intenso trabajo que hemos hecho en los entrenamientos", declaró a EFE el fondista andaluz, que trabaja en el grupo de Antonio Serrano junto a consagrados como Javi Guerra o Irene Sánchez-Escribano, subcampeona aquí.

Oumaiz no se siente intimidado por los atletas famosos. El 9 de diciembre fue subcampeón de Europa júnior de cross al cabo de un mano a mano con el mejor mediofondista europeo, el noruego Jakob Ingebrigtsen, con el que cambió sonrisas y saludos en plena carrera. Su segundo puesto fue el mejor resultado individual de un atleta español en los últimos Europeos de cross.

"Hay que aprovechar el estado de forma cuando se tiene, da igual que tengas 24 años o 19. La vida de un atleta es corta. Este año he dejado la pista cubierta porque quería estar en el Mundial de cross y no me dan miedo los kenianos. Soy amigo de (Jacob) Kiplimo, que es el mejor del mundo porque lo ha ganado todo y seguramente va a ganar también el Mundial", advirtió.

Cuando empiece la temporada en pista se centrará en la distancia de 5.000 metros con miras a los Europeos sub-23, que se disputarán del 11 al 14 de julio en Gavle (Suecia).

"Quiero correr el 5.000 en el Europeo y si luego puedo estar también en el Mundial absoluto de Doha, pues mejor, lo intentaré. Por el momento mi prueba es el 5.000, aunque más adelante quiero hacer el 1.500. Estoy bien en ritmos largos, pero todavía no tengo sprint para esta distancia, me falta mucho trabajo", reconoció.

Trihas Gebre, que obtuvo su quinto título nacional consecutivo, manifestó su intención de obtener un buen resultado en los Mundiales de Aarhus (Dibamarca), el 30 de marzo.

"Hace cuatro años hice 15 del mundo y espero hacerlo bien también este año. Hay muchas africanas muy fuertes, pero voy a intentarlo. Este año voy a preparar 10.000 m en pista. El día 13 de abril tenemos campeonato de España (en Burjassot, Valencia) y voy a hacer la mínima allí (31:50)", apuntó la reina del cross español.