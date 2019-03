Márquez satisfecho del resultado "en un circuito en el que tocaba sufrir"

Losail , 10 mar .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de Catar de MotoGP dijo estar satisfecho con el resultado, que calificó de "dulce derrota" pues es "un circuito en el que tocaba sufrir".

"Es un circuito en el que sufrimos y si me hubiesen dicho el jueves que me daban veinte puntos hubiese firmado, hemos cogido veinte puntos en un circuito de los que nos cuesta y hemos sabido sufrir", recalcó Márquez, quien acabó segundo a sólo 23 milésimas de segundo de Dovizioso.

El piloto de Repsol Honda aseguró haber disfrutado en la carrera ya que este tipo de carreras "son muy de cuerpo a cuerpo, en las que hay que pensar mucho encima de la moto -que dijo es uno de sus fuertes- y si encima es en un circuito de los que me gustan pues entonces mucho mejor", recalcó.

El vigente campeón del mundo de MotoGP reconoció que habían escondido algunos problemas con el neumático delantero para no dar ventaja a sus rivales.

"He utilizado el neumático medio delantero porque el duro que utilicé el año pasado no estaba ya que Michelin pensó que el duro trabajaría mejor por la temperatura que había en pista, pero era peor que el del año pasado", explicó Márquez.

"Por eso he decidido salir con el medio delantero -continuó Márquez- y me ha tocado gestionar, pero gestionar el delantero, lo que me ha obligado a sacrificar el trasero, pilotar con ese neumático para conservar el delantero, y no es algo fácil de hacer pues tienes que cambiar completamente la forma de pilotar", agregó el campeón del mundo.

"El equipo me ha dado una moto que me permitía pilotar bien aunque era un estilo de pilotaje completamente distinto al mío, pero me ha permitido salvar un fin de semana y sobrevivir con veinte puntos", incidió Márquez, quien no quiso en ningún momento entrar a valorar la reclamación presentada contra Ducati.

A la hora de valorar el resultado en conjunto, el piloto de Repsol Honda señaló que "es insuficiente y no podemos tirarnos a la piscina, incluso Argentina y Austin es un poco así, es un poco como a dicho Dovizioso, que cuando lleguemos a Le Mans y Mugello se podrá ver quienes están y quienes no".

"Nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos delante porque eso será buena señal, pero es curioso que en la pretemporada salen muchos nombres, pilotos con vueltas muy rápidas y luego a la hora de la verdad estamos los mismos, más Valentino -Rossi-, al que todo el mundo daba por perdido y luego en carrera ha llegado a seis décimas del vencedor", comentó Marc Márquez.