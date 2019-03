Marín: PSOE y Adelante ya tienen una enmienda a la totalidad sin presupuestos

Sevilla, 10 mar (EFE).- El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado "muy decepcionado" con los mensajes de PSOE y Adelante Andalucía en materia presupuestaria, y ha acusado a ambas formaciones de "hacer una enmienda a la totalidad de los presupuestos sin que haya presupuestos".

En una entrevista con Efe, Marín ha lamentado que los dos partidos de izquierdas "hayan decidido" esa enmienda "antes de conocer nada", y ha explicado que las consejerías aún están elaborando sus propuestas y que lo "deseable" sería que la Junta tenga en abril el proyecto elaborado para poder presentarlo en el Parlamento en mayo.

"Al menos que nos den la oportunidad de decirles lo que planteamos y preguntarles qué alternativas tienen o qué enmiendas quieren presentar, pero PSOE y Adelante Andalucía han hecho una enmienda a la totalidad de los presupuestos sin que todavía haya presupuestos en Andalucía", ha criticado.

El número dos del Gobierno andaluz se ha mostrado especialmente decepcionado con los socialistas, a quienes ha recordado que él "nunca" ha actuado así, ni con el propio PSOE -con quien negoció las cuentas en los últimos años debido a su pacto de investidura- "ni con nadie".

"El no por el no me parece una forma de abrirle la puerta precisamente a quienes ellos no quieren que tengan la llave", ha dicho Marín en alusión a los votos de Vox -necesarios para que las cuentas de PP y Cs salgan adelante si no hay otros respaldos- por lo que ha recordado que "hay que ser un poco coherente".

Ha sostenido que "si la oposición se une contra los presupuestos lo tendrán que explicar", y ha afirmado que el Gobierno "va a hacer todo lo posible por convencerles de que son unos presupuestos que se ajustan a la realidad y a las necesidades de los andaluces, además de que vienen a crear empleo".

Tras asegurar que serán unas cuentas "alternativas" a las que elaboraba el PSOE cuando estaba en el Gobierno, el líder de Ciudadanos ha dicho que para su partido es "irrenunciable" el incremento de los recursos en materia de sanidad y educación, algo que espera que sí compartan PSOE y Adelante Andalucía.

Ha apostado por hacer "un ejercicio de racionalización y de sostenibilidad", y ha dicho que "no se puede olvidar" que hay casi 36.000 millones de euros de deuda pública, que no se conoce el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni el objetivo de déficit.

Además, ha alertado sobre la "fragilidad" del presupuesto de la Junta, que puede verse "alterado" por sentencias de cien millones de euros como la del caso Nevada, ha dicho, para advertir que "puede ser que aparezcan algunas sorpresas más, lo que hace falta es que no sean excesivamente gordas".

"Hay muchas sorpresas diarias, es cierto, pero si hubiera cualquier cuestión que fuera constitutiva de delito, no le quepa la menor duda de que el Gobierno la pondría en manos de quien tiene que ponerlo, que es la Fiscalía", ha sentenciado Marín, quien ha calificado la gestión socialista como "pésima".

Ha lamentado el nivel de falta de ejecución también en partidas pequeñas, y ha abogado por "gestionar de otra forma, mirando cada céntimo de euro, y ser capaces de ponerlo donde tiene que estar".

"Creo que estamos actuando de una forma muy racional, con mucho sentido común, y el cambio se está produciendo con normalidad, que es lo que el PSOE no quiere, que la gente se dé cuenta de que se puede intentar hacer las cosas mejor", ha defendido el número dos del Gobierno andaluz.