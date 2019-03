Lorenzo lamenta que "tres puntos no son el debut soñado"

Losail , 10 mar .- El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que finalizó decimotercero el Gran Premio de Catar de MotoGP, lamentó que "tres puntos no son el debut soñado".

Si bien agregó que haber sido "desafortunados en muchos sentidos, ha venido todo de golpe, pero dentro de lo desafortunado podría estar mucho peor físicamente".

"El resultado es decepcionante porque no es el debut soñado y tenemos que tener en consideración tantas cosas negativas que han influido en este resultado que al final terminar la carrera con esas condiciones tan críticas no está del todo mal", resaltó el piloto de Repsol Honda.

"Todo se ha complicado después de la caída ya que no he tenido las mismas sensaciones, la misma potencia física que antes y nunca he ido igual de rápido", reconoció Lorenzo, quien recalcó que "teniendo en cuenta todo eso y los problemas de embrague que hemos tenido en la salida y en las tres o cuatro primeras vueltas, hemos terminado, hemos cogido tres puntos, no es lo que queremos, pero creo que estamos muchísimo mejor que esa decimotercera posición".

Al explicar los problemas de embrague explicó que se lo han modificado "para mejorar ese juego y se ve que con este sistema no aguanta bien".

A pesar de todo Jorge Lorenzo sacó la parte positiva de todo y es que la moto le encanta y que es "una moto con la que iré muy rápido", dijo el piloto de Repsol.