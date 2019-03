Hydro Iberia espera que su negocio crezca un 10 % en los próximos tres años

Madrid, 10 mar (EFE).- Hydro Extrusion Iberia, la división en España de la multinacional noruega del aluminio Hydro, espera que su negocio crezca un 10 % en los próximos tres años y está invirtiendo para aumentar la producción en su centro de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y ampliar el negocio de la de Santa Oliva (Tarragona).

La vicepresidenta de Hydro Extrusion Iberia, Ana Vázquez, en una entrevista con Efe ha señalado que la compañía, que cuenta con siete centros de producción en la Península Ibérica, espera ese importante crecimiento sobre todo gracias a proyectos de sustitución de otros materiales, como el acero, el cobre o el plástico, en diferentes productos por el aluminio.

Según Vázquez, el sector de la automoción y el del transporte son los que esperan mayores crecimientos, dado que se buscan materiales ligeros que reduzcan el coste de mover los vehículos.

Por ejemplo, la planta de Santa Oliva, que sólo se dedicaba a tratamientos de superficie de aluminio, se está adaptando para dedicarla mayoritariamente a productos para automoción, en concreto a la producción de bacas de automóviles a partir de perfiles de aluminio obstruidos, y se prevé triplicar su plantilla, actualmente de entre 70 y 75 empleados, en tres años.

Además, en la fábrica de aluminio de Azuqueca de Henares se está llevando a cabo una inversión para pasar de una producción de aluminio reciclado de 82.000 toneladas a 95.000, que, al igual que en la de la otra planta no está cuantificada, ya que, según Ana Vázquez, hasta que no se termina un proyecto no pueden determinar la inversión.

El aluminio reciclado es la principal producción de Hydro en España, un proceso en el que el consumo de energía es de sólo el 5 % de la que es necesario emplear para producir aluminio desde la bauxita, razón por la que en España Hydro no es una industria electrointensiva, ha afirmado Vázquez.

También ha señalado que la capacidad de reciclar el aluminio es casi infinita y un 75 % del aluminio producido en toda la historia está aún por el mundo.

Además, su ligereza frente a otros metales le hacen muy atractivo para la industria del transporte y la automoción, pues, al pesar tres veces menos que el acero, es muy interesante para la fabricación de camiones de transporte de mercancías, ya que las legislaciones para circular por carretera marcan un peso máximo total.

Si se emplea el aluminio, al pesar menos el vehículo en vacío, se puede llenar con más material hasta llegar a la carga máxima.

Hydro tiene en España entre 1.100 y 1.200 clientes, y está presente en el sector de edificación y construcción, que supone el 40 % de su negocio, industria (24 %), automoción (22 %) y transporte (14 %).

Tras la crisis de la construcción, la actividad de la compañía está más diversificada y no tan sometida al ciclo de ese sector, que aunque desde hace un par de años ha tenido una recuperación, no crece de la misma manera que en 2006 o 2007, según Vázquez.

La rotación en la plantilla de Hydro es baja y un 90 % de la gente que trabaja en la empresa se jubila en ella, explica su vicepresidenta para Iberia, que ha señalado que están realizando un plan de igualdad de oportunidades a tres años.

Ha explicado que, aunque el sector del aluminio sigue estando muy masculinizado, Hydro, en algunas de cuyas plantas en el pasado no había ni siquiera vestuarios femeninos porque no había mujeres, tiene ahora mujeres en puestos de taller en prácticamente todas las secciones, en fundiciones, en plantas de reciclaje, en mecanizados, en equipos de mantenimiento y en puestos de dirección.

En España sobre un 25 % de la plantilla de Hydro son mujeres, frente a un 10 % en Francia, según Vázquez, que ha explicado que procuran que en todos los procesos de selección haya hombres y mujeres, un esfuerzo que considera que hay que hacer porque el cambio sólo no va a venir.