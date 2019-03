El humor negro de la cinta "El complot mongol" sobre corrupción en México

Guadalajara 10 mar .- La intriga, la política internacional y el humor negro se conjugan en la cinta de ficción "El complot mongol", que hace una sátira de la corrupción que "siempre ha existido en México".

La película es una de las que está en la competición en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se celebra del 8 al 15 de marzo en esta ciudad del oeste de México.

"Es una ficción y una realidad que México sigue siendo el mismo, nada más que unos años antes", afirmó en una rueda de prensa el actor mexicano Damián Alcázar, protagonista del filme dirigido y escrito por el mexicano Sebastián del Amo.

Alcázar le da vida a Filiberto García, un judicial de dudosa reputación que intenta evitar un complot internacional para asesinar en México al presidente de Estados Unidos en medio de intrigas y personajes orientales que parecen sacados de un cómic.

El resto del elenco de la cinta lo conforman Bárbara Mori, la coprotagonista, Eugenio Derbez, quien interpreta al villano y Roberto Sosa, un policía que ayuda al protagonista.

El filme está basado en la obra homónima del escritor mexicano Rafael Bernal, considerada la novela fundacional del género negro en la literatura mexicana, aunque para Alcázar la película "es una pieza completa e independiente" de su origen.

"No importa si viene de una novela o no, es una pieza completa que se pueda disfrutar maravillosamente, es otro lenguaje y creo que eso es lo importante del cine, que no estamos haciendo una adaptación de la literatura sino una película que crece en la cabeza del director", expresó.

Para Del Amo la nueva adaptación hace que los espectadores tengan una interpretación de la historia distinta a la película de 1978 y la obra de teatro que sobre el texto de Bernal se habían realizadas antes.

"A pesar de que no es la primera vez que se hace una adaptación y de que es un texto tan conocido (...), sí era importante para mí (...) imprimir mi estilo personal y estoy contento con el resultado", señaló Del Amo, quien también fue director de "Cantinflas".

Para lograr este sello personal Del Amo buscó hacer "un cubo de Rubik" con el diseño de arte de la cinta que evoca a la estética de la cultura oriental pero también a los cómics y la novela gráfica.

La cinta fue estrenada este sábado en el Festival de Guadalajara como parte de las Galas de beneficencia y compite por el premio Mezcal al mejor largometraje mexicano de ficción, para luego seguir de gira en algunos otros festivales de cine en Mexico.

"El complot mongol" será estrenada el 18 de abril en salas comerciales de México y posteriormente será distribuida en Colombia y Estados Unidos.

El Festival de Guadalajara exhibirá 295 películas de todo el mundo, entre ellas 113 filmes en la sección oficial que competirán por el premio Mezcal a las mejores producciones mexicanas y al premio Mayahuel a los largometrajes y cortometrajes iberoamericanos de ficción y documental.