Esteban: El PNV contestará con contundencia a la derecha implacable

San Sebastián, 10 mar (EFE).- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho que su partido contestará "con contundencia" a la "derecha implacable" que podría llegar tras las elecciones generales, si bien lo hará "con inteligencia, educación, razones, cabeza y aprovechando la más mínima oportunidad para el acuerdo y bienestar" de Euskadi.

Esteban ha hecho esta reflexión durante un acto electoral organizado por su partido este domingo en el barrio donostiarra de Loiola, junto a otros candidatos jeltzales a las Cortes Generales, y el aspirante del PNV a la reelección en la Alcaldía de San Sebastián, Eneko Goia.

Durante su intervención, Aitor Esteban ha explicado que su formación contestará también con "luces largas" a la "no aceptación de lo que piensa la mayoría social" del País Vasco.

"No vamos a hacer grandes promesas pero sí que vamos a defender lo que la mayoría de este pueblo cree. Prometemos trabajo y sabemos que es un camino largo, porque las cosas no pasan de un día para otro. No vamos a engañar y lo que prometemos lo cumpliremos", ha recalcado.

"Vienen tiempos muy complicados y probablemente de ataque a lo vasco y el PNV está preparado", ha insistido el dirigente jeltzale, antes de recalcar que "nadie va a callar" a su formación "en la defensa de la nación vasca", si bien ha matizado que "por encima de todo" están "los derechos humanos y la democracia".

Ha incidido también en la labor en beneficio de los servicios sociales desarrollada por el PNV esta legislatura en la que, según ha indicado, no ha habido "ninguna política en avances" en esta materia "que no haya contado con su voto en el Congreso y el Senado".

"Por cierto -ha añadido-, la subida de las pensiones la consiguió el PNV solo ante Rajoy, sin la ayuda de nadie, con la fuerza de unos pocos pero trascendentales diputados. Mejoras no sólo para los vascos sino para la ciudadanía del Estado también", ha remarcado.

Ha advertido asimismo de que si los decretos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "presentando" ahora, "haciendo precampaña electoral", prosperan tendrá que ser "con el apoyo y la ayuda del PNV, porque si no, no saldrán".

"Que no nos hablen de políticas sociales porque el PNV es crucial en impulsarlas", ha insistido Esteban, quien ha destacado que la formación jeltzale "ha contribuido a poner algo de sentido común en el gallinero político en el que se han convertido el Congreso y el Senado en España, donde lo que prima sobre todo es el griterío, las tensiones y la falta de acuerdo".

"El PNV ha quitado y ha puesto gobiernos esta legislatura, ha estado en la pomada política en todo momento y ha mostrado capacidad de acuerdo y voluntad de llevar adelante su programa y lo ha conseguido en gran medida", ha incidido.

Ha comentado también que "la izquierda habla mucho de acordar y de grandes proyectos pero lo cierto es que ha demostrado que tiene una incapacidad tremenda para acordar", al tiempo que se ha preguntado "cómo es posible" que no llegara a prosperar "la ampliación del techo de gasto" que suponía "6.000 millones de euros más para todas las autonomías".