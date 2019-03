Alemu Bekele: "El circuito ha mejorado y sabía que podía batir el récord"

Barcelona. 10 mar. (EFE).- El corredor de Baréin, nacido en Etiopía, Alemu Bekele, vencedor del 41º Maratón de Barcelona con nuevo récord de la prueba (2h.06.04), aseguró que atacó en los dos últimos kilómetros "porque sabía que se había mejorado el tramo final".

"El recorrido ha sido mejor de lo que esperaba, pero la competencia ha sido dura. He resistido en el grupo de cabeza en todo momento y he esperado para atacar donde creía que podía hacerlo. Sabía que podría batir el récord", explicó.

El pequeño corredor de 1,62 metros, nacionalizado por Bahrein hace nueve años, dijo también que ahora se plantea "el objetivo del Mundial de este año".

Por su parte, la joven corredora etíope Kuftu Tahir también batió el récord femenino con un crono de 2h24:44, casi siete minutos por debajo de su mejor marca 2h31:27 (Amsterdam 2017), pero ha comentado que su mejor marca fue en Lisboa en octubre del año pasado (2h24:56) "pero no ha sido homologada a causa del viento".

"El circuito es muy bueno y el nivel de mis rivales, especialmente las corredoras kenianas, muy alto. Hemos ido a un buen ritmo desde la salida y esto ha sido clave", reveló.

La corredora, que pertenece al NN Running Team, analizó la carrera. "Hemos ido muy juntas durante casi 40 kilómetros, pero he cambiado el ritmo a falta de cuatro y no he dado ya opción a mis perseguidoras", zanjó.