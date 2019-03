Xavi Rabaseda: "No podemos afrontar el derbi como una montaña insuperable"

Las Palmas de Gran Canaria, 9 mar (EFE).- El jugador catalán del Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda, ha dicho durante la rueda de prensa previa al derbi regional de este domingo en la cancha de Iberostar Tenerife, que su conjunto no puede afrontar ese partido como una montaña que no se pueda superar.

"Espero que seamos conscientes de dónde estamos y de la situación que tenemos, sabiendo que tenemos un partido por delante muy importante, en el que tendremos que dar el máximo para intentar lograr la victoria", ha indicado.

Rabaseda también ha asegurado que no ha hecho números para saber cuántos encuentros deberá ganar su equipo para lograr la permanencia en la Liga Endesa.

"Creo que el que cuenta se descuenta. Lo importante es el siguiente partido, y si pensamos más allá estamos cometiendo un grave error, porque pierdes la concentración en lo que debes hacer realmente. De nada sirve pensar en el encuentro ante Málaga, Valencia o Manresa, porque la primera oportunidad de ganar es Tenerife", ha reconocido.

El internacional español, que está completando una gran temporada a nivel individual, ha señalado que firmaría jugar peor y que el equipo ganase.

"Nunca he antepuesto mis números al beneficio del equipo. Yo intento ayudar de la mejor manera posible, y me voy frustrado a casa porque no estamos consiguiendo victorias. Esperamos cambiar la situación, porque hay potencial para ello", ha dicho.

Xavi Rabaseda también considera que la falta de confianza del Herbalife viene por las continuas derrotas que arrastra.

"No nos lleva a ningún sitio positivo afrontar los partidos desde el pesimismo y la ansiedad. Siempre intento hacer el mejor encuentro posible en la siguiente oportunidad que tengo, y creo que es el camino que debemos intentar seguir todos", ha manifestado.

Por otro lado, el alero gerundense ha afirmado que es conocedor de la relevancia del derbi regional.

"Este es mi cuarto año aquí y sé perfectamente lo que significa este partido para nuestro club y para las dos aficiones. El encuentro se vive con mucha intensidad, como ya vimos en la primera vuelta, cuando ganaron ellos. Estamos con muchas ganas de disfrutar de ese partido, contra un gran equipo y en un gran ambiente", ha indicado.

En cuanto al rival, destaca que el Tenerife lleva años con un bloque bastante sólido.

"Además, tienen un entrenador que seguro que preparará muy bien el encuentro, sabedor de la importancia del mismo, y los jugadores estarán extramotivados por la relevancia de jugar ante el Gran Canaria", ha revelado.

Rabaseda no piensa que el de mañana deba ser el último partido de Víctor García en el banquillo del Herbalife.

"Los que jugamos somos nosotros y los que no lo hicimos nada bien en Kaunas fuimos nosotros. Tenemos muchos automecanismos para jugar en ataque y defensa, y los que debemos hacerlo bien somos nosotros, y ser conscientes de nuestra responsabilidad", ha asegurado.

En cualquier caso, ha reconocido que la ansiedad se está apoderando de su conjunto.

"En principio, hacemos lo que nos gusta, aunque no lo parece, porque no estamos afrontando los partidos desde la ilusión y el reto de ganarlos, sino desde la ansiedad, tensión y pesimismo, y con todo eso empiezas el encuentro en desventaja", ha señalado.

Asimismo, Rabaseda piensa que el conjunto parece que quiere ganar muchas veces, aunque sin demostrarlo.

"No creo que el problema sea nuestra falta de compromiso, sino que debemos salir a la cancha con las ideas claras y la mente lo más limpia posible. No podemos afrontar el encuentro de Tenerife como una montaña que no podemos superar", ha concluido.