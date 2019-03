Pericay anuncia que no irá en ninguna candidatura en Baleares

Palma, 9 mar (EFE).- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Baleares y diputado autonómico Xavier Pericay ha anunciado este sábado que no irá en ninguna de las listas para las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo en las islas, después de que en las primarias haya sido elegido candidato al Govern Marc Pérez-Ribas.

"Seguiré en el partido porque tengo responsabilidades, soy portavoz en Baleares, y miembro del Comité Ejecutivo y estoy a disposición del partido por si considera que puedo ser útil en otro sitio", ha detallado en una rueda de prensa. Pericay, uno de los fundadores de Cs, sigue en su Comité Ejecutivo Nacional como responsable de educación.

Ha calificado como "lógica" la decisión de no ir en ninguna de las listas de Baleares, y ha indicado que seguirá como portavoz en el Parlament balear hasta el último pleno de la legislatura, que será a finales de este mes. "Soy el portavoz del comité autonómico en Baleares y soy miembro del Comité Ejecutivo, responsable de Educación del partido, y eso no cambia", ha reiterado.

Pericay ha recordado que el partido nació en 2006, de un manifiesto firmado en 2005, "con la finalidad de plantar cara al nacionalismo en Cataluña y, a partir de aquí, en su desarrollo, luchar por unos principios de igualdad, libertad, justicia, equidad y convivencia", y ha señalado que "una cosa fundamental en este partido es ser fiel a sus principios fundacionales".

"Estos son los que nos han guiado y los que creo que nos deben guiar", ha reivindicado.

Sobre el resultado de las primarias, ha dicho: "No me siento desautorizado en el trabajo que he hecho aquí".

"No me siento nada contrariado, aunque me habría gustado ganar, evidentemente", ha añadido. Sobre las causas de no haber resultado elegido cree que puede haber varias razones, pero nada "determinante".

"Creo que he perdido por 16 votos, tampoco es algo que me haga pensar que me ha dado la espalda todo el mundo", ha dicho, y ha señalado que acepta el resultado y no ve motivos para dimitir o dejar el partido. "Yo no he venido aquí para servirme de la política sino para servir a la política", ha agregado. Ha obtenido 139 votos, frente a los 155 de Marc Pérez-Ribas, que ha ganado las primarias con el 49 % de respaldo.

Ha defendido que se presentó a las primarias para elegir el candidato al Govern, porque consideraba su candidatura mejor que las otras, y que "merecía la pena dar continuidad a un trabajo que se había hecho y darle continuidad en el Parlament" a quienes lo habían hecho, que son él mismo y la diputada Olga Ballester, como cabezas visibles, y quienes han trabajado con ellos.

Pericay ha dicho que participará en la campaña electoral en el papel que le asigne el partido.