Mata: "La selección es algo que no me he planteado"

Getafe , 9 mar .- Jaime Mata, delantero madrileño del Getafe y autor de los dos goles en la victoria frente al Huesca, declaró que la posibilidad de ser citado por Luis Enrique para acudir a la selección española es algo que no se ha planteado.

Mata está siendo el jugador más determinante del Getafe esta temporada. Suma trece goles y seis asistencias en su debut en Primera.

"La selección es algo que no me he planteado. Yo tengo la máxima ilusión y ojalá suene la flauta, pero estoy centrado en el Getafe, en meter goles y estoy tremendamente feliz por ellos", confesó.

"A nivel de equipo también me siento muy a gusto. Para los delanteros la confianza viene a raíz de los goles y en mi caso me siento muy cómodo jugando aquí", apuntó.

Para Mata, el objetivo de la permanencia ya está "cubierto y a partir de hoy hay que seguir afrontando cada partido para sumar los tres puntos".

"Queda mucho para estar hablando de Liga de Campeones o de Europa. Quedan enfrentamientos directos y vamos con pies de plomo y partido a partido", concluyó.