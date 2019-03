Lorenzo, dolorido, afirma que será "una carrera de supervivencia"

Losail , 9 mar .- El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) dolorido por las dos caídas que sufrió durante la segunda jornada del Gran Premio de Catar de MotoGP en Losail aseguró que la de mañana "va a ser una carrera de supervivencia para todos".

Si bien incidió en que: "lo será sobre todo para mí, porque tengo esta inexperiencia de la moto y ya no estoy sólo dolorido de la muñeca sino también por casi todo el cuerpo".

"Ha sido un cúmulo de circunstancias negativas las que han influido hoy; la salida por orejas que he tenido ha sido debida a muchas pequeñas cosas, pero que puestas juntas y con mi inexperiencia con la moto me han hecho perder el control", reconoció el piloto de Repsol Honda.

"El impacto ha sido muy fuerte y me ha dolido enseguida la espalda y aunque no sabemos muy bien lo que tengo, seguramente no será grave, habrá que chequearlo cuando volvamos a Europa o si me encuentro muy mal mañana por la mañana", explicó Lorenzo.