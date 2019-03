Jeffrey Brown: Los niños neardentales no se portarían peor que los de ahora

Sevilla, 9 mar (EFE).- El estadounidense Jeffrey Brown, autor de cómics para todas las edades como "Darth Vader e hijos" y la serie "Academia Jedi", publica ahora en España la segunda parte de la trilogía "Lucy y Andy Neardental" (El Paseo). En una entrevista con Efe dice que no cree que los niños neardentales se portaran peor que los de ahora.

PREGUNTA.- ¿Vio 'Los Picapiedra' cuando era niño? ¿Tienen algo en común con 'Lucy y Andy'?

RESPUESTA.- Vi los dibujos de 'Los Picapiedra' durante toda mi infancia. Creo que encontrar humor en la vida de los hombres de las cavernas es algo que comparte la serie de 'Lucy y Andy' y otros libros míos, aunque es obvio que mis libros tienen mucha más preocupación por la ciencia.

P.- ¿Estas historias son sólo para niños o también para sus padres?

R.- Aunque mis libros están dirigidos a niños y adolescentes, trato de escribir para mí y para gente de cualquier edad. Creo que los adultos sacarán mucho provecho de la parte científica de mis historias. Pero me gusta pensar, y me consta, que las historias también son divertidas y entretenidas para ellos.

P.- ¿Por qué optó por un cómic basado en la ciencia? ¿Trata de demostrar que se puede ser divertido sin renunciar al rigor científico?

R.- Creo que lo que la ciencia ha descubierto ahora sobre los neandertales es realmente interesante, y siempre he encontrado a los niños muy interesados en los temas prehistóricos. Ha habido cómics y libros sobre los hombres de las cavernas, pero creo que nada que tuviera tanta información objetiva y al mismo tiempo historias divertidas. Los libros divertidos son los que más te pueden enseñar algo.

P.- ¿Los niños de hace 40.000 años tendrían cosas en común con los niños de hoy?

R.- Es difícil saber cuánto, pero creo que sí. Todos los niños aprenden jugando, de hecho lo hacen casi todos los animales, y creo que eso es algo que no ha cambiado mucho en esos últimos 40.000 años. Los niños exploran, buscan la independencia, se meten en problemas... ¡No puedo imaginar que los niños neandertales se portaran peor o mejor que yo cuando era un niño!

P.- Sus protagonistas son dos hermanos. ¿Cree que en ese momento había un sentimiento familiar, más allá del puro instinto?

R.- La organización de las familias probablemente fue muy diferente de lo que es ahora, es lógico y así se muestra en mis libros. Pero me sorprendería que los lazos familiares cercanos no fueran una parte importante, por no decir vital, para los tiempos en que vivían los neandertales.

P.- ¿Cree que los seres humanos hace decenas de miles de años tenían humor?

R.-¡Seguro! No es que tuvieran 'clubs de la comedia' con 'gags' satíricos actuando los sábados por la noche, pero me imagino a algún neandertal enfadándose mucho por resbalarse en el barro y a los demás mondándose de la risa.

P.- En la primera parte planteaba el primer contacto entre neandertales y sapiens. En esta segunda, refleja la coexistencia de neandertales y sapiens. ¿Lo plantea como algo conflictivo o como una cohabitación?

R.- Esto es algo sobre lo que los científicos tienen puntos de vista diferentes, y algo sobre lo que todavía necesitamos más pruebas para resolverlo por completo. En mis libros lo presento como cohabitación, y en general muy positiva. Estoy seguro de que también hubo conflictos pero, en última instancia, he preferido plantear un caso en el que trabajan juntos, me parece una estrategia de supervivencia mejor y más exitosa.

P.- ¿Cree que los cómics, para niños y adolescentes, pueden competir con las pantallas del universo digital?

R.- Creo que lo hacen muy bien. Una buena narración va a competir siempre, ya sea en un libro o una película o un videojuego, y creo que la mayoría de la gente sabe apreciar qué ofrece cada medio.

P.- ¿Cuál es la mayor satisfacción que le han brindado las historias de 'Lucy y Andy'?

R.- Siempre me alegra escuchar que mis libros inspiran a los niños a escribir y dibujar sus propias historias, y claro, súper feliz cuando escucho que leer estos libros les ha llevado a tener curiosidad por la ciencia. Mi último sueño sería que alguien se convirtiera en paleontólogo por leer las historias de Lucy y Andy.

P.- 'Lucy y Andy' terminará con una tercera parte que pronto se publicará en español.¿Ha considerado trabajar con otros tiempos históricos?

R.- Creo que aún pueden haber más historias de 'Lucy y Andy' por venir, en realidad hay una nueva historia corta que he realizado para el 'Festival del Cómic gratis por un día', que se celebra en Chicago en mayo, pero ahora me estoy moviendo en otra dirección y trabajando en una nueva serie de ciencia-ficción. Se trata de una nave espacial llena de humanos y niños alienígenas que exploran la galaxia, pero la nave espacial está dirigida por robots. Sin embargo, hay muchas otras cosas sobre las que me gustaría escribir, así que tal vez algún día vuelva al pasado... .