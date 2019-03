El Extremadura obligado a ganar en casa ante un Córdoba en situación delicada

Almendralejo , 9 mar .- El Extremadura UD está obligado este domingo a ganar en casa al Córdoba para hacer bueno el empate frente a la UD Las Palmas, demostrar un cambio de rumbo en el equipo tras la llegada de Manuel Mosquera y asestar un golpe a un rival directo como el conjunto cordobés que acude a Almendralejo con una delicada situación a ocho puntos de la permanencia.

En Almendralejo se habla de una final, si bien, esa misma expresión se ha venido utilizando desde hace semanas y a pesar de que los resultados positivos no han llegado, el Extremadura no se ha visto descolgado de la categoría y sigue como cuarto por la cola.

Por eso, el técnico gallego insiste en que "no hay un abismo", en el sentido de que, aunque no logre ganar, queda todavía tiempo para lograr el objetivo de mantener la categoría un año más.

Lo que tiene claro el nuevo entrenador es que lograr los tres puntos tiene que ser lo único que se les pase por la cabeza a los jugadores cuando se pongan mañana la camiseta azulgrana en un estadio como el Francisco de la Hera, donde saben que van a estar arropados por su afición.

El técnico quiere que el equipo muestre la agresividad que ya se empezó a ver la semana pasada en el Estadio Insular y juegue con la tensión lógica de un partido decisivo, "la tensión no es presión, al contrario, es profesión".

Con 24 puntos, dos más que el Córdoba en la clasificación, sumar los tres puntos supondría dar un golpe ante un rival directo, con el que, además, hay algo más que rivalidad deportiva.

El hecho de que el accionista Luis Oliver saliera del Córdoba hace unos meses para seguir trabajando con el Extremadura ha hecho que entre ambos equipos se miren con recelo, algo que se reflejó cuando el equipo andaluz no quiso dejar salir a Juan Marrero para que ocupara el banquillo azulgrana hace dos semanas.

Para el encuentro, Manuel ha convocado a toda la plantilla, ya que no tiene bajas, aunque todo apunta a que ni el defensa Bruno Perone ni el delantero alemán Dani Schahin se vistan de azulgrana, porque no están totalmente recuperados de las molestias que han sufrido.

El equipo alineado la semana pasada es un sistema "con muchos equilibrios, como a mí me gusta", reconoció ayer Manuel, quien indicó que su once tipo "puede ir por ahí", por lo que no se prevén cambios.

El Córdoba acude a Almendralejo con un surtido catálogo de problemas además del principal, que es su delicada situación clasificatoria: a ocho puntos de la permanencia.

Debe afrontar una reconstrucción de su alineación por la avalancha de bajas por sanción, ya que el técnico, Rafa Navarro, no puede contar con el central Luis Muñoz, el lateral derecho Fernández, el mediocentro Blati Touré ni el delantero Manzambi.

Todos ellos participaron en el último partido, ante el Málaga (1-1), y los tres primeros lo hicieron como titulares.

El técnico cordobés trabajó durante la semana para recomponer la línea defensiva, la zona más vulnerable de un equipo que arrastra el estigma de ser el más goleado de la competición con 51 tantos.

Loureiro apunta al lateral derecho, mientras que en el puesto de central, al lado de Álex Quintanilla, pueden ingresar Chus Herrero o Miguel Flaño.

Incluso no es descartable que ambos retornen al once después de haber estado dos semanas fuera de competición por sendas lesiones. La última vez que coincidieron en el césped fue en Tenerife y el Córdoba logró allí su única victoria como visitante (0-2).

El centro del campo también experimentará modificaciones, siendo Álex Vallejo quien más opciones tiene de cubrir la baja del burkinés Blati.

Rafa Navarro seguirá contando con dos presencias referenciales: el francés Yann Bodiger, que se ha revelado como el refuerzo más impactante desde su posición de pivote, y el veterano extremo Miguel De las Cuevas, que con ocho goles firmados es el mejor atacante cordobesista en La Liga 1/2/3.

El conjunto blanquiverde, que acudirá a Almendralejo arropado por medio millar de aficionados, tratará de mejorar sus pésimos números como forastero.

Solo ha sido capaz de conseguir una victoria en toda la temporada y ha sumado seis puntos, unos números que le convierten en el peor equipo de la competición como visitante.

- Alineaciones probables

Extremadura: Casto; Álex Díez, Bastos, Pardo, Zarfino; Kike Márquez, Olabe, Borja Granero, Fausto Tienza; Ortuño y Reyes.

Córdoba: Carlos Abad; Loureiro, Chus Herrero, Quintanilla, Álex Menéndez; Bodiger, Vallejo, De las Cuevas, Jaime Romero; Andrés y Carrillo.

Estadio Francisco de la Hera. Hora 16:00 horas.

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega, Aitor (Comité País Vasco). EFE.