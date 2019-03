Citibox se plantea poner 310.000 buzones inteligentes en Madrid antes de 2020

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 9 mar (EFECOM).- La empresa española de buzones inteligentes para recibir comercio electrónico Citibox planea instalar en Madrid 310.000 buzones en edificios particulares antes de junio de 2020, que darán servicio a seis de cada diez madrileños.

Según ha asegurado a EFE el consejero delegado de Citibox, David Bernabéu, quieren "crecer mucho para lograr ser capilares, dando servicio a seis de cada diez habitantes de Madrid", lo que conseguirán "instalando 310.000 buzones inteligentes".

Para ello, han abierto una ronda de inversión de 31 millones.

El objetivo de Citibox "supondrá multiplicar por 60 los 5.000 buzones que tienen actualmente en la capital".

De esta manera Citibox, según Berbabéu, y tras haber hecho un "producto mínimo viable", quieren "crecer" y "consolidar Madrid" antes de ampliar su parque de buzones en Barcelona, donde ya tienen presencia, para después expandirse por las diez principales ciudades europeas, empezando por París en 2020.

Citibox pretende solucionar un "problema" y automatizar las entregas a domicilio a través de un sistema, devolviendo "la vida al buzón", en desuso por la caída del correo postal, para convertirlo en un lugar en el que se puedan recibir paquetes de comercio electrónico.

Para ello, esta compañía española ha ideado un formato de buzón metálico, con compartimentos de distintos tamaños para alojar los diferentes volúmenes de paquetes, y diferentes configuraciones modulares en función del número de vecinos del edificio, en el que cada taquilla se abre utilizando un código generado con una aplicación que utilizan tanto el transportista como el comprador.

Bernabéu ha defendido que Citibox es "universal", funciona con cualquier transportista o tienda digital que tenga acuerdo con la empresa y está dotado de una "tecnología abierta", en el que han desarrollado el sistema operativo que comunica el buzón con su base de datos.

Además, se trata de un modelo que es "escalable", ya que sus buzones tienen un coste "bajísimo" y no requieren alimentación eléctrica ni conexión de datos, por lo que se plantean que puedan ser implantados por otras empresas tras un acuerdo.

El modelo de negocio de esta compañía es gratuito para el usuario y la comunidad de vecinos que coloca el buzón, no tiene coste de instalación, y basa sus ingresos en acuerdos con las empresas transportistas, a las que calculan que ahorrarían ochenta céntimos por paquete al mejorar la eficiencia del reparto.

"No es lo mismo entregar directamente que tener que tocar a la puerta del usuario, subir al piso o tener que volver al domicilio si no está. Todo esto da un ahorro y nosotros facturamos una parte", ha explicado Bernabéu, que ha detallado que el importe depende del acuerdo particular de Citibox con cada empresa.

Los 31 millones de euros que pretenden recaudar en una ronda de financiación que han iniciado forman parte de un proyecto en el que plantean captar 250 millones en cuatro años para financiar su expansión.

Para ello, Citibox ha creado una filial que es propietaria de los buzones, mientras que la matriz se ocupa de la tecnología, y no descartan crear más filiales por cada ciudad en la que instalen buzones.