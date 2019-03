Carmelo Cabrera: "Es difícil enderezar algo que empieza sin programación"

Las Palmas de Gran Canaria, 9 mar (EFE).- El ex jugador grancanario del CB Canarias (actual Iberostar Tenerife) y de la selección española, Carmelo Cabrera, ha dicho a Efe en relación a la crítica situación del Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa que cuando algo empieza sin programación es difícil enderezarlo.

"Está claro que no se han conseguido los objetivos marcados y ahora el Gran Canaria lucha por salvarse. Es algo que veo con gran preocupación, ya que se han fichado jugadores para hacer prácticamente tres equipos y se ha cambiado de entrenador, y sin embargo no se ha visto ningún resultado positivo", ha comentado.

Cabrera no tiene claro cómo podrá salir el Herbalife del atolladero en el que está inmerso, cuando además tiene por delante un calendario sumamente exigente en la Liga Endesa.

"Cuando algo empieza mal, sin una programación idónea a principio de temporada, es muy complicado enderezar la nave, porque entras en una dinámica de falta de confianza. Las caras de los jugadores del banquillo del Herbalife en el reciente partido de Euroliga ante Zalgiris no me gustaron nada", ha reiterado.

El que fuese uno de los mejores bases europeos de su época es de la opinión de que el Gran Canaria tiene ante sí "un verdadero problema".

"El equipo no salió a competir en Lituania y no tuvo capacidad ofensiva, y menos defensiva. Además, el inmediato calendario liguero es tremendo, con encuentros ante Tenerife, Unicaja. No soy pesimista, sino realista, y de hecho en noviembre del pasado año ya dije públicamente que el Gran Canaria estaba en crisis", ha manifestado.

Según Cabrera, la delicada situación del equipo grancanario no es achacable únicamente a su actual entrenador, Víctor García.

"Se han cambiado jugadores y no se ve una reacción positiva en el conjunto, y no debemos olvidar que este deporte es de equipo. De igual manera, también echo en falta un líder que asuma la responsabilidad y que cambie la dinámica del juego", ha revelado.

En cualquier caso, Cabrera confía en que el Herbalife saque fuerzas de flaqueza y conserve finalmente su plaza en la máxima categoría nacional.

"A mí me encantaría que los dos equipos canarios siguiesen en la Liga Endesa, por lo que no puedo desear que este domingo gane el Tenerife y hunda al Gran Canaria, porque sería favorecer a un hijo en detrimento de otro. Yo quiero lo mejor para el baloncesto canario, y ojalá que el Herbalife se salve", ha indicado.

El otrora 'mago' Cabrera ha recordado igualmente que era más que presumible que la participación del Herbalife en la Euroliga iba a tener una erosión muy grande para el equipo insular.

"Ahora me preocupan y me agobian las consecuencias que acarrearía un posible descenso del Gran Canaria, con toda su historia y palmarés, sin hablar de qué pasaría con el Gran Canaria Arena. ¿Habría que demolerlo?, ¿desaparecería el club?, ¿estaría el equipo durante años en el 'desierto' antes de volver a subir? La verdad es que no lo sé", ha expresado.