Bordalás: "Ahora hay que ir partido a partido a ver dónde llegamos"

Getafe , 9 mar .- José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró "contento" por la victoria frente al Huesca y declaró que, pese a los tres puntos que les asientan en la cuarta plaza de la clasificación, "hay que ir partido a partido" para ver dónde pueden llegar.

Con esta victoria frente al Huesca, el Getafe suma 45 puntos y se mantiene cuarto a solo tres del Real Madrid, que tiene un partido menos.

"Estamos contentos, hemos conseguido tres puntos importantes y ya casi tenemos la permanencia conseguida. Ahora hay que ir partido a partido y ver dónde podemos llegar. No pensamos en la Champions", dijo Bordalás.

El técnico alicantino es el gran artífice del éxito de este Getafe desde su llegada en septiembre de 2016. La afición lo idolatra y en cada partido corean su nombre.

"Me llenan de satisfacción los cánticos. Doy las gracias por su comportamiento a la afición y les felicito", confesó Bordalás, que analizó el choque desde su punto de vista.

"El primer tiempo no ha sido el mejor. El guión ha sido el que habíamos hablado, el que habíamos trabajado y el que se podía producir. Enfrente había un equipo que venía al alza y la única ocasión que tuvieron, en un error nuestro muy grave, se pusieron por delante. Nos faltó finalización y encontrar la portería rival", confesó.

"En la segunda parte cambió la imagen del partido. Empatamos, fuimos dominadores y logramos una victoria muy difícil", comentó.

El Huesca, pese a ser el colista, completó un buen partido, se puso por delante y buscó puntuar hasta el último minuto del partido.

"No me ha sorprendido para nada el Huesca. Era el rival más complicado que íbamos a tener y sabíamos como iba a afrontar el partido. Ellos lo hicieron bien y nosotros no supimos interpretarlo. Le dimos la vuelta, el segundo tiempo fue fantástico y los chicos no fueron conformistas", comentó.

Por último, Bordalás fue preguntado por las posibilidades de ser citado por la selección de Jaime Mata, autor de los dos goles frente al Huesca y que registra ya trece tantos esta campaña.

"No sé si sería justo o no que fuera a la selección. Me encantaría que cualquier jugador del Getafe fuera. En el caso de Mata está en un momento fantástico, pero es decisión del seleccionador. Los técnicos lo debemos respetar y lo que venga será bienvenido", concluyó.