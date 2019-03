Billie Eilish, la última revelación del pop norteamericano, debuta en España

Barcelona, 9 mar (EFE).- La norteamericana Billie Eilish, última revelación de la música pop, actúa este sábado en el Sant Jordi Club de Barcelona, en el primer concierto en España de esta joven artista que se ha convertido en un icono musical con sólo 17 años.

Después de ganar un Brit Award como Mejor Artista Revelación y conseguir millones de visualización de su canción "Ocean eyes", Billie Eilish ha elegido el Sant Jordi Club para su debut en nuestro país, tras agotar rápidamente las entradas para Lañ2í de Apolo, espacio inicialmente previsto y mucho más pequeño.

Las localidades para el Sant Jordi Club también han volado y los promotores han programado una segunda fecha en Barcelona el próximo 2 de septiembre en Poble Espanyol, además del concierto en Wizink Center de Madrid el 3 de septiembre.

La cantante californiana se dio a conocer en 2015, con sólo 13 años, a través de internet, donde difundió tres canciones, entre ellas la popular "Ocean eyes", dedicada a su profesora de danza.

Su primer EP "Don't smile at me" salió en agosto de 2017 y su primer álbum, "When we all fall asleep, where do we go?" verá la luz muy pronto, según ha informado su discográfica.

La intérprete ha logrado seducir a miles de seguidores en todo el mundo en muy poco tiempo con sólo un puñado de canciones de letras oscuras y melodías pop, que hablan poco de amor y mucho de miedos y monstruos.