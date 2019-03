Ante el Herbalife con la ausencia de Beirán y la duda de San Miguel

La Laguna , 9 mar .- El Iberostar Tenerife se juega este domingo ante el Herbalife Gran Canaria no solo los dos puntos, sino recuperar la senda de las victorias y el juego que lo ha llevado a estar entre los mejores, objetivos igual de importantes, no solo para ganar este choque sino para recuperar la confianza.

No llega en su mejor momento este encuentro, ya que el equipo de Txus Vidorreta no estará al completo, primero porque Rodrigo San Miguel sigue arrastrando problemas en el hombro que le ha impedido entrenar con normalidad a lo largo de estos días y aún no está claro que el base pueda estar en condiciones para jugar, y segundo, porque se descarta definitivamente el concurso de Javier Beirán por una rotura fibrilar.

Esta situación hará que el Iberostar Tenerife y su técnico haya dado de alta al estonio Janari Joesaar, que ya se encuentra preparado para jugar después de recuperarse de su lesión en el dedo de una mano.

Con todo ello, el equipo necesita seguir ganando en casa para mantenerse entre los ocho primeros y ganar al equipo grancanario supondría dar un salto importante de cara a las próximas jornadas.

Los tinerfeños son conscientes de que su rival viene "herido", pero eso le da un mayor respeto y sabe que si no salen al máximo de concentración podrán tener problemas para ganar.

Los tinerfeños afrontan dos partidos de vital importante a lo largo de los próximos días. Primero este duelo de rivalidad regional y con un recinto lagunero que registrará una buena entrada, la misma que deberá tener el próximo miércoles contra el Promitheas Patras, en el duelo de vuelta de la Liga de Campeones FIBA y donde los de Vidorreta deberán ganar por más de doce puntos de diferencia.