Ximo Puig: La desigualdad afecta al corazón de la democracia

Valencia, 8 mar (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este viernes, antes de comenzar la manifestación del 8 de marzo en Valencia, que la desigualdad "afecta al corazón de la democracia" y que sin igualdad, "no hay democracia".

Puig ha destacado ante los periodistas que los que no han acudido a esta manifestación "tienen un gran problema: no entienden la vida, no entienden la democracia".

El president ha reconocido que el Gobierno valenciano, que ha celebrado su sesión plenaria de los viernes sin la presencia de las conselleras, "no se ha reunido en plenitud".

"El Consell estaba absolutamente invalidado en gran medida, porque sin el 50 % , sin lo que representa la vicepresidenta y las conselleras, no es el Consell que nosotros queremos", ha agregado.

En la manifestación de este viernes en Valencia, "estamos juntos y juntas para decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual", ha finalizado.