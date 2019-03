Víctor Fernández: "La salvación no está conseguida, va a ser larga y costosa"

Zaragoza, 08 mar (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha declarado este viernes que la salvación del equipo todavía no está conseguida y que la lucha por no descender va a ser "larga y costosa".

"Veo que lo vamos a conseguir y que vamos a hacer buenos partidos pero vamos a tener que pelear y sufrir mucho, seguro", ha sentenciado en rueda de prensa el preparador del conjunto aragonés.

El técnico ha desvelado que tanto el delantero Alvaro Vázquez como el defensa Daniel Lasure serán bajas seguras para el partido del próximo domingo contra el Granada, el primero por "una rotura en el bíceps y Lasure por una inflamación del tendón".

Víctor Fernández ha lamentado las continuas bajas que está sufriendo el equipo desde prácticamente el inicio de temporada por lesiones, algo que impide que pueda crecer deportivamente: "no son unas circunstancias nada favorables y son repetitivas durante muchos meses. Nos dificultan mucho alcanzar un tono de regularidad en el rendimiento individual de los jugadores y también del grupo porque hay que modificar todas las semanas la alineación con varios cambios".

Entre los jugadores que se encuentran entre algodones están Raúl Guti, que "irá convocado y podría jugar veinte minutos", mientras que ha apuntado que Pep Biel se entrena con dificultades y que habrá que ver cómo llega mientras que Linares sufre una contusión fuerte en la zona del gemelo aunque espera que esté en condiciones de entrar en la lista de convocados, al igual que los anteriores.

El preparador zaragocista ha advertido que deben afrontar el encuentro contra el conjunto nazarí con gran rigor táctico, con mucha disciplina, sin renunciar a sus cualidades e intentando disimular sus zonas menos fuertes.

"Estoy tranquilo a pesar de los contratiempos. Vamos a competir seguro. El rival es peligrosísimo, compacto y complicado. Es claro favorito a estar en el grupo de equipos que quieren ascender directamente. Es uno de los equipo gallitos de la categoría y que está mostrando gran regularidad pues siempre ha estado en puestos de playoff o de ascenso directo", ha apostillado.

Víctor Fernández opina que el once inicial que ponga en juego en Los Cármenes será "bueno y fuerte".

"Quizá en el banquillo van a quedar pocos recursos ofensivos y pocos jugadores diferentes para pasar del plan A al B porque tenemos demasiadas lesiones en jugadores atacantes pero el equipo que va a arrancar va a ser competitivo y estoy convencido de que podemos puntuar", ha asegurado.

También ha comentado que en terreno granadino intentarán ser ellos mismos porque no pueden cambiar de una jornada a otra la forma de jugar pero que habrá "matices" que les ayudarán a ser "más competitivos" como visitantes y que pelearán por ganar.

Sobre los problemas a balón parado que está evidenciando el Real Zaragoza, el entrenador 'blanquillo' ha advertido que falta tener "fortaleza mental y atención y focalizar el objetivo en la pelota parada", algo que cree que en muchos momentos pierden.

"Aparte del aspecto mental y de intensidad nuestro físico no nos ayuda sino todo lo contrario. El plus lo tiene el rival. Hay que vivir esta situación con atención, mucha concentración e intensidad y no despistarnos", ha avisado.