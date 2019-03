Tercer viernes de protesta masiva en Argel contra la reelección de Bouteflika

Argel, 8 mar (EFE).- Miles de personas salieron hoy a las calles de Argelia, por tercer vienes consecutivo para protestar contra la decisión de optar a un quinto mandato del presidente, Abdelaziz Bouteflika, que desde hace dos semanas se haya ingresado en un hospital de Suiza sin que se sepa su verdadero estado de salud.

Como en los viernes precedentes, riadas de jóvenes y no tan jóvenes salieron desde distintos puntos de la capital para converger en los tres centros principales de protesta, el palacio presidencial de Mouradia, la céntrica plaza del Primero de Mayo y la plaza de la Grand Post, epicentro de Argel.

En todos estos puntos se toparon con un amplio dispositivo policial, formado por antidisturbios, blindados y helicópteros que vigilaban las marchas e impidieron que se acercaran a los edificios emblemáticos del poder, especialmente protegidos.

"Pensaban que íbamos a parar, pero este un deseo que está aquí dentro", explicó a Efe una de las jóvenes que marchaban por la calle Didouche Morad, una de las arterias comerciales principales de la capital.

"No nos sirve lo que han dicho (de organizar una segunda consulta para elegir a un sucesor después de las presidenciales de abril), queremos el cambio ya, debe irse", agregó la joven, que prefirió no ser identificada, mientras a su alrededor la multitud coreaba "no al quinto mandato", "Bouteflika vete ya".

Las protestas contra la decisión de Bouteflika de presentarse a la reelección por quinta vez consecutiva arrancaron el viernes 22 de febrero en Argel con la mayor marcha que se recuerda en la capital en la última década, convocada a través de la redes sociales.

El martes siguiente, miles de estudiantes universitarios y de secundaria de todo el país salieron igualmente para exigir la retirada de la candidatura del anciano y enfermo mandatario, elegido hace ya dos décadas.

Y el jueves, una veintena de periodistas fueron detenidos por la Policía -y liberados horas después- cuando protestaban en el centro de la capital contra "la represión del régimen a la libertad de prensa".

El viernes pasado, las protestas se multiplicaron y no solo desbordaron el centro de la capital, también otras ciudades del país como Orán, Bejaia, Annaba, Constantine o la remota Arar, el desierto sur del país.

Protestas que también se han repetido este viernes con gran intensidad.

En presidencia desde 1999, el mandatario, de 81 años, sufrió en 2013 un agudo "accidente cardiovascular" que ya le impidió hacer campaña para las presidenciales del año siguiente.

Desde entonces no habla en público, se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said y sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal con motivo del consejo de ministro o de visitas de altos dignatarios extranjeros.

Hace un lustro que no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por "recaídas de salud" reuniones ya confirmadas con altos responsables como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Salmán.

A las protestas se han unido la organización de intelectuales "Mutawana" (ciudadanía) y el Movimiento Social por la Paz (MSP), principal grupo islamista autorizado en Argelia, que considera el quinto mandato lesivo para el país.

Bouteflika fue trasladado el pasado 24 de febrero a Suiza para someterse a lo que el régimen califica de "exámenes médicos de rutina" y desde entonces no ha regresado al país, lo que ha multiplicado los rumores sobre el grado de gravedad de su enfermedad.