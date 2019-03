Rubén Pérez: "Al Atlético siempre le he deseado lo mejor"

Leganés , 8 mar .- Rubén Pérez, centrocampista del Leganés, se refirió a su estancia en el Atlético de Madrid antes del encuentro que deberá medir a su equipo contra los rojiblancos en el estadio Wanda Metropolitano y señaló que a su anterior equipo "siempre le había deseado lo mejor".

"Siempre he dicho que el Atlético me ha formado deportiva y personalmente. He tenido la suerte de estar muchos años perteneciendo al club. Siempre lo he seguido y siempre le he deseado lo mejor porque a mi me ha tratado muy bien", explicó.

Asimismo reconoció que se trata de un duelo 'especial' para él: "Estoy contento, es un partido especial como todos los que jugamos contra el Atlético. A ver si tengo la suerte de poder estar en el Wanda, no todo jugador puede tenerlo".

Pérez acudió a un acto con motivo del 'Día Internacional de la Mujer' en el que el club presentó las camisetas con las que los jugadores saltarán al césped antes del duelo ante el Atlético y que lucirán los nombres de sus madres en la trasera.

"Creo que el club siempre está apoyando en este tipo de actos y para el jugador es un orgullo poder representar al club. Mañana tendremos la suerte de poder llevar el nombre de nuestras madres y estamos muy contentos", indicó.