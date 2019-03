Recoletas Valladolid recibe al Sinfín con la importante baja de Miguel Camino

Valladolid, 8 mar (EFE).- El Recoletas Atlético Valladolid recibe mañana al Sinfín con la importante baja de Miguel Camino, quien estará apartado de las canchas, al menos cuatro meses, lo que influirá en la capacidad anotadora desde el extremo y en la intensidad del juego, junto al apartado defensivo.

El propio técnico del equipo vallisoletano, David Pisonero, admitió que esta nueva ausencia supone "un varapalo", ya que es un jugador que no solo aporta en el capítulo goleador, sino que imprime más intensidad, ofrece alternativas defensiva, y es importante a nivel anímico para el resto de compañeros.

Y será precisamente, la intensidad, lo que necesite el cuadro azulón para hacer frente a un rival, el DS Blendio Sinfín, que va a exigirles mucho físicamente, puesto que cuentan con "una gran fortaleza defensiva, donde son muy duros" y, además, es un equipo "que no da ningún balón por perdido y lucha al máximo".

"Su gran apuesta es defensiva, ya que es un equipo muy intenso atrás y, si reciben un arbitraje permisivo, tienen mucho ganado al no tener penalizaciones", añadió Pisonero, quien destacó "su gran primera línea, que está mucho tiempo en pista, con un tirador como Silva, que está en estado de gracia".

A esto se suma que es un equipo que "sube bien al contraataque, no pierde balones y, con esa rutina, es un equipo que hace bastante daño", de ahí que la premisa de los vallisoletanos sea "estar a su altura de intensidad, para no llegar a un final apretado que no nos conviene", advirtió el técnico vallisoletano.

Aunque es consciente de que será un partido complicado, Pisonero considera que hay que ganarlo, ya que es de "su misma liga" y, si bien el objetivo del club sigue siendo la permanencia, aspira a sumar todos los puntos posibles para "acabar lo más arriba" y jugar con más comodidad.

El DS Blendio Sinfín ya superó a los gladiadores azules en el partido de la primera vuelta en Santander (33-32) y, aunque es un recién ascendido a la Asobal, está firmando una gran campaña, como demuestran sus números -ocupa la octava plaza de la liga, con 22 puntos, cinco más que los vallisoletanos-.

La columna vertebral del conjunto dirigido por Rodrigo Reñones se fundamenta en el joven central Ander Torriko (95 goles), otro central, Ignacio Valles (86), el lateral derecho portugués Jorge Filipe Fernandes Da Silva (85), el pivote José Manuel Herrero (57), el lateral izquierdo Darko Dimitrievski (51), y los dos extremos: Cristian Postigo (44) y Manuel Ángel Iglesias (41).