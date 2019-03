Quique Setién: "No es fácil superar las decepciones"

Sevilla, 8 mar (EFE).- El entrenador del Betis, Quique Setién, ha admitido este viernes que el principio de semana fue duro porque "no es fácil superar las decepciones" de la eliminación de la Copa del Rey y la derrota ante el Getafe en el Villamarín, aunque sus jugadores están bien y con confianza de sacar adelante el partido de Vigo ante el Celta.

En rueda de prensa, Setién mantuvo la importancia del encuentro ante los vigueses "para que las cosas se pongan más fáciles", ya que son conscientes de que "quedan doce finales para meterse en Europa" y tienen la "conciencia de que es necesario revertir la situación".

El técnico cántabro aseguró no ser "partidario de cambiar de entrenador" como acaba de hacer el Celta con la contratación de Fran Escribá, pero puntualizó que no está "lo suficientemente cerca" del cuadro gallego "para saber si hay que cambiar o no", pues le falta información.

Setién confirmó la baja una semana más del lateral zurdo Júnior Firpo, a quien se ha unido el diestro Antonio Barragán "por un problema en los huesos del pie", por lo que "la titularidad de (Cristian) Tello" como carrilero izquierdo "es una opción" pese a que "el otro día", cuando reapareció, "no se encontró del todo bien pero necesita minutos".

El preparador bético admitió la importancia del respaldo de sus dirigentes al día siguiente de que el Benito Villamarín pidiese su marcha, si bien puntualizó que no apoyan a una persona concreta, sino "a un proyecto en el que todo el mundo está involucrado", por lo que considera "excesivo" que las miradas de la grada se centren en él.

"Si fracaso, es un fracaso para todos porque queremos darle continuidad a algo que este club no tenía. No han venido a respaldarme a mí, sí a una idea. Lo importante es el club, que crezca y se estabilice. Si me tengo que ir habrá que empezar de cero y buscar a otro entrenador con otras ideas", aseguró Setién.

Pese a todo, el técnico santanderino señaló que se puede equivocar porque no tiene "una varita para acertar" pero no se le ha olvidado "lo que sabía cuando el equipo ganó en Milán o en el Nou Camp" y advirtió que, con una decisión drástica, "en nada puedes echar abajo algo que te ha costado años construir".

Setién consideró, entre otros asuntos, que "lo ideal es encontrar personas para que algo dure en el tiempo" y que, por ello, es una virtud "mantener la idea en las dificultades".