Pellegrino: "El trabajo de Simeone es fantástico"

Leganés , 8 mar .- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, valoró positivamente el trabajo de Diego Pablo Simeone al frente del Atlético de Madrid antes de medirse al conjunto rojiblanco en el Wanda Metropolitano al tiempo que agradeció las buenas palabras que este tuvo hacia su equipo.

"El Atlético de Madrid es de los más regulares en los últimos años y el trabajo de Simeone es fantástico. No hace falta que lo diga yo. Hoy el Atlético está a otro nivel al que estamos hoy nosotros. Sabemos de la dificultad de este partido. Agradezco el comentario de Simeone", declaró en sala de prensa.

Pellegrino cree que el Atlético ha sido 'uno de los mejores equipos de Europa' desde la llegada de Simeone y consideró que afrontan un partido 'dificilísimo': "Nuestro desafío es tratar de meterle mano a uno de los mejores equipos de Europa sabiendo de la dificultad y de los cambios que hemos hecho. Tengo ilusión de que podamos ir a competir y a ponérselo difícil. Esa es mi ilusión".

Asimismo opina que la cercanía del partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra la Juventus no condicionará al Atlético: "¿Cómo se prepara un partido pensando que el rival tiene un choque la próxima semana? ¿Atacamos por un algún lugar concreto porque juegan el martes?. Yo no lo sé".

"Si no juega un jugador jugará otro. Son futbolistas que están acostumbrados, que tienen mucho bagaje jugando partidos miércoles y sábado y competiciones con mucha exigencia. No creo que les vaya a afectar en nada", agregó.

En ese sentido entiende que su rival también le da relevancia a LaLiga Santander: "Los partidos de liga son importantes y no me imagino que vaya a cambiar en nada la dificultad para ellos ni para nosotros. Para ellos porque somos competitivos por más que tengamos cambios y para nosotros porque por más que tengan el partido de Champions son un equipo de muchísimo nivel".

Al hilo de sus bajas profundizó en algunos nombres. Por ejemplo en el de Lunin, que suplirá en la portería al sancionado Iván Cuéllar: "Los jugadores a los que voy a elegir mañana es porque creo que están preparados. Cómo van a rendir siempre es incierto porque esto es un juego. Ojalá que sea de la mejor manera para Andriy y para chicos que no han tenido muchos minutos y van a tener su posibilidad".

En cuanto a otras posiciones, no desveló si el marroquí Youssef En-Nesyri volverá a la titularidad y quién suplirá a Óscar Rodríguez. Además desconoce si lo que suceda en el Wanda puede afectar a las aspiraciones del Leganés hasta el final de curso.

"El devenir de nuestro equipo ojalá pueda ser ascendente y podamos seguir creciendo en lo futbolístico, en la mentalidad del equipo, en mejorar nuestro rendimiento fuera. Nuestro último partido fuera fue muy pobre", indicó.

"Tenemos que tener los pies en la tierra y tratar de mejorar y aprender de situaciones que nos han golpeado difícil como el último fuera. ¿Para qué vamos a estar? Todavía falta mucho", completó ante los medios.

Por otro lado se refirió a la posible vuelta del portugués Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid: "En el presente el entrenador es Solari y se merece respeto porque está trabajando. ¿Del futuro y de Mourinho que voy a decir yo que no se sepa? No me imagino nunca el Real Madrid sin un gran entrenador detrás".

"El Real Madrid ha jugado esta semana, que parece que ha cambiado todo, bastante mejor de lo que creen muchos. Por lo menos para mi como aficionado. Solo que ha tenido malos resultados. Esa es mi opinión como entrenador, lo que puedo decir", manifestó.

El argentino envió también un mensaje a las mujeres en su día internacional: "Mandarle un saludo a todas las mujeres del fútbol. A todas las de mi familia. Mi madre, mi hermana y mi esposa. Que pasen un lindo día. Ojalá puedan disfrutar de esta jornada. Pero el 'Día de la mujer' y el respeto hacia ellas tiene que ser los 365 días del año y no solo hoy".