Oltra: Numancia es equipo que aprieta e incómodo, debemos quitarle el balón

Santa Cruz de Tenerife, 8 mar (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha advertido este viernes de que el Numancia, rival de este domingo del conjunto blanquiazul en el Rodríguez López, es un equipo que "aprieta" e "incómodo", al que deberán "quitarle el balón".

"Tiene señas de identidad propias, le gusta jugar bien al fútbol. Ha ganado poco fuera, pero ha puntuado mucho", ha afirmó en su rueda de prensa semanal.

José Luis Oltra ha relatado que quieren "volver al camino del fútbol, y más de locales", mientras que ha reiterado de que deberán quitarle el balón al combinado soriano y, "tener criterio para llegar y generarle ocasiones".

"No tengo duda de que llegamos con ritmo al partido, no percibo que vayamos a acusar no haber jugado. Me preocupa tener la intensidad correcta para el partido, leer bien el encuentro. Ser intensos sin balón y no perder el orden", ha agregado.

"Competir es mostrar nuestra mejor versión, centrarnos en nuestra propia toma de decisiones, pero el rival también lo hace. Unos días aludo a la concentración, otros a la intensidad, otros a aspectos concretos del oponente", ha añadido.

También destacó que uno de cada cuatro goles que recibe el conjunto chicharrero los encaja en el primer cuarto de hora del encuentro, por lo que deben "salir bien".

"Tenemos que salir bien, pocas veces nos hemos puesto por delante del marcador, aunque eso tampoco asegura nada. Son circunstancias del fútbol, pero lo trabajamos", ha afirmado.