Olavide: Todo el mundo está enchufado y quiere aportar al equipo

Pamplona, 8 mar (EFE).- El canterano Miguel Olavide ha asegurado ese viernes que el equipo "va como un tiro, la temporada es ilusionante, todo el mundo está enchufado y quiere aportar algo".

En conferencia de prensa Olavide ha repasado el partido de Osasuna frente al Nástic de la semana pasada, en el que fue titular, y comentado también el encuentro del próximo lunes ante el Málaga.

Del primero ha comentado que "llevaba bastante tiempo sin jugar, pero estaba con la conciencia tranquila, trabajando duro y sabía que iba a poder tener alguna oportunidad porque la temporada es muy larga".

"Tenía que estar preparado y creo que el otro día se demostró que lo estaba", ha dicho, y se ha mostrado "contento porque tenía muchas ganas de entrar en el equipo y contento por el partido y por gana", algo que "me da confianza y creo que le he demostrado al míster que puede contar conmigo cuando me necesite".

Sobre el próximo partido, Olavide ha apuntado que "todos los partidos en esta categoría son muy complicados y más fuera de casa, por eso nos esperamos un partido difícil, en un campo muy bonito, en el que va a haber ambiente".

Será, ha dicho el canterano, un choque "especial" para que Osasuna "demuestre lo que viene demostrando últimamente", ya que se trata de "un partido contra un equipo de arriba y en su casa, y podríamos dar un paso adelante".