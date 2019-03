Nice Leng'ete: "El feminismo debe incluir a las mujeres africanas de a pie"

Nairobi, 8 mar (EFE).- La conocida activista masái Nice Leng'ete, que lleva toda la vida luchando contra la mutilación genital femenina (MGF), considera que el feminismo debe apelar por igual a todas las mujeres africanas con el fin de empoderarlas y de que conozcan sus derechos.

El movimiento feminista "debería centrarse no solo en las mujeres con formación o con una carrera", sino que también "debe incluir a las mujeres de a pie: aquellas que no han ido a la escuela, aquellas que por ser mujeres creen que no pueden ser lo que quieran", detalla a Efe Leng'ete.

"Creo que la información debe llegar a estas mujeres normales que padecen problemáticas diferentes, desde violencia machista, mutilación genital femenina o matrimonio infantil al haber sido casadas siendo unas niñas", explica en una entrevista en Nairobi con motivo de la celebración del Día de la Mujer este viernes.

Leng'ete, embajadora de la ONG Amref Health Africa y seleccionada en 2018 como una de las personas más influyentes por la revista "Time", se negó dos veces a ser mutilada -rito de paso a la edad adulta muy arraigado en la cultura masái-, la primera cuando solo tenía 8 años.

Desde Amref (entidad ganadora del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018) y trabajando codo a codo con diversas comunidades masái, Leng'ete ha salvado a unas 15.000 niñas de la ablación y el matrimonio infantil en Kenia, ofreciendo ritos de paso alternativos frente a esta práctica nociva.

"Las niñas, no solo en África sino en todo el mundo, tienen que saber que son las mujeres del futuro", afirma con convicción la activista, al incidir en que "tienen que entender que son bonitas, seguras, inteligentes y valientes; y que nada debería impedirles ser la mujer que quieran ser".

En números, pese a haber mejorado en la última década, la realidad keniana sigue siendo alarmante: el 21 % de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido la mutilación genital y se calcula que el 20 % de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas.

Además, casi el 23 % de las mujeres que tienen entre 20 y 24 años fueron obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años, según datos de la encuesta nacional de salud en Kenia de 2014.

Sin embargo, la activista, de 28 años, se muestra optimista: "Creo que no necesitamos 100 años (como augura el Banco Mundial) para conseguir la igualdad de género, creo que ocurrirá antes".

Leng'ete no cree que se pueda hablar actualmente de igualdad, pero sí le parece motivo de celebración lo "mucho que se ha avanzado si se echa la vista atrás 40 o 50 años".

"Nadie pensó que llegaríamos al punto en el que habría mujeres en puestos de responsabilidad como presidentas, parlamentarias, gobernadoras...", reflexiona.

África cuenta con varios países a la cabeza en el ránking mundial de parlamentos más paritarios del mundo, con naciones como Ruanda donde el número de diputadas supera al de diputados, algo que solo sucede en Cuba y Bolivia.

Y en el "Top 10" también se encuentran Namibia (46,2 % de mujeres en la Cámara Baja) y Sudáfrica (42,7 %); mientras que el resto de estas naciones son casi íntegramente latinoamericanas.

Sin embargo, en puestos donde no se aplican leyes de cuotas como las jefaturas de Estado o la cúspide judicial, las cifras menguan con solo una presidenta y una primera ministra en todo el continente: Sahle-Work Zewde en Etiopía, y Saara Kuugongelwa en Namibia, respectivamente, ninguna con poderes ejecutivos.

"Creo que ya hemos hecho mucho, no hemos llegado aún (a la igualdad entre hombres y mujeres), pero lo haremos algún día", augura Leng'ete.