Mujeres salen a la calle por sus derechos en principales ciudades de Pakistán

Islamabad, 8 mar (EFE).- Centenares de mujeres se congregaron hoy por el Día Internacional de la Mujer en las principales ciudades paquistaníes y alzaron las voces por sus derechos bajo el paraguas de la Marcha Aurat ("Mujer"), en una sociedad fuertemente patriarcal.

Aurat, que se celebró por segundo año consecutivo, fue organizada por diversas agrupaciones y organizaciones de la mujer en ciudades como Islamabad, Karachi (sur), Lahore (este) y Peshawar (noroeste), informó la marcha en las redes sociales.

En la capital del país, se concentraron unas 300 participantes frente al Club de Prensa, donde activistas dieron discursos sobre los derechos femeninos, mientras que en Lahore se realizó una marcha desde el Club de Prensa hasta Charing Cross con la asistencia de unas 400 mujeres.

Allí no faltaron las consignas y las pancartas con lemas como "Di no a la violencia", "Deja de pensar en la mujer como un objeto", "La libertad es nuestro derecho y lo conseguiremos" o, en el caso de algún que otro asistente varón, frases como "Me horneo la comida yo mismo".

"En los últimos años, hay más concienciación entre las mujeres sobre sus derechos gracias a internet y las redes sociales. Demandamos justicia económica, igualdad de oportunidades, el fin del acoso sexual en el lugar de trabajo y la implementación de la ley laboral sobre la mujer", dijo a Efe la manifestante Bushra Khan.

La mujer argumenta que tomó parte en la concentración en Islamabad porque sus derechos están recogidos en la Constitución, pero, en la práctica, no tienen acceso a ellos.

En el musulmán y conservador Pakistán las mujeres sufren una fuerte discriminación, entre otros en el ámbito laboral, donde su participación se reduce a un 22 %.

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo reveló que Pakistán se encuentra entre los países que ofrecen menos oportunidades laborales a las mujeres y oportunidades de participación económica, junto con Arabia Saudí, Yemen, Irán y Siria.