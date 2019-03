Márquez resta importancia a su resultado porque "hoy son cero puntos"

Losail , 8 mar .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) restó importancia al hecho de haber sido el más rápido de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Catar de MotoGP, con récord de la pista incluido pues "hoy son cero puntos, estamos a viernes y no sirve de nada".

"Ha sido una vuelta muy buena y también las condiciones de la pista eran buenas para conseguirlo y la gente estaba muy eufórica pero son cero puntos, estamos a viernes y no sirve para nada, mañana es sábado y tenemos que ver si nos podemos posicionar bien en la salida, veremos si podemos estar en primera, máximo segunda línea, porque está todo muy apretado y el domingo es cuando reparten puntos y veremos si podemos estar en el podio", reconoció Márquez.

Márquez, en cualquier caso, resaltó el trabajo de los ingenieros con su Repsol Honda al asegurar que estaban "obsesionados con la velocidad punta y la potencia", y aseguró que "cuando ven que una moto corre mucho más no lo toleran y eso también es ambición; yo cuando veo que alguien corre mucho más intento romperme también la cabeza para ver que es lo no que va bien".

"La moto perfecta no existe y nosotros somos inconformistas por lo que hay cosas que la moto tiene que mejorar y cosas que tengo que mejorar yo, una cosa es una vuelta y otra la carrera", explicó el piloto de Repsol Honda, quien recordó que "en 2015 a una vuelta era muy rápido pero luego en carrera sufría, así que no me sirve de nada si luego en ritmo de carrera no puedo estar ahí".

En todas las categorías se batió el récord del circuito y ello lo atribuyó el campeón del mundo de MotoGP a que hubo "unas condiciones perfectas, de temperatura, de viento, había goma de neumático en la pista, de los test, de Moto2 y Moto3 y la pista estaba limpia pero, sobre todo, es que no hizo ni gota de viento".

"En este circuito, al ser completamente plano, todo tan llano, en cuanto hace un poco de viento se nota mucho en las rápidas y hoy el viento era cero y la moto giraba sola", reconoció el piloto de Repsol Honda.

Márquez se mostró sorprendido del rendimiento de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, pues "a la hora de pilotar somos completamente diferentes y, es curioso ver que una moto igual se puede pilotar de dos maneras completamente diferentes".

El campeón mundial de Repsol Honda dijo que Lorenzo "se ha adaptado rápido y si en los primeros libres vas rápido es que te sientes bien con la moto y Jorge ya ha demostrado que es un gran piloto y que estará delante".