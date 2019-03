Mario Mola: Muy contento por ganar esta primera prueba, pero aún queda mucho

Madrid, 8 mar (EFE).- El español Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón, que inició la defensa del título este viernes con victoria en la primera prueba, declaró a EFE desde Abu Dabi que está "muy contento por ganar" en la apertura del campeonato, pero que "aún queda mucho".

"Estamos muy contentos con el resultado, pero queda mucho por delante y hay que seguir trabajando. Aún es muy pronto, pero se agradece arrancar el campeonato con buen pie", explicó, en conversación telefónica con Efe desde la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Mola, que sumó este viernes su decimosexta victoria en una prueba del Mundial, la tercera en Abu Dabi, después de las logradas en 2015 y 2016.

"Hoy me he encontrado bien desde el principio. He hecho una buena natación; y es verdad que tanto en la primera como en la segunda transición he cometido un par de errores que me han complicado la vida. Pero he tenido la suerte de tener buenas piernas, tanto en la bici, como después, a pie", comentó Mola, nacido hace 29 años en Palma de Mallorca.

"Y, sin duda, no ha sido una carrera fácil, porque ya se veía que no lo iba a ser", explicó Mario, que se bajó a correr, tras el segmento de ciclismo, junto a todo el pelotón de cabeza, en el que iban el resto de los favoritos.

"En el grupo estaban los mejores diez del pasado Mundial; y en una prueba sprint (la mitad de recorrido que la distancia olímpica) las diferencias son muy pequeñas", precisó el balear, que el año pasado se proclamó por tercera vez seguida campeón del mundo, después de que los tres años anteriores hubiera capturado un bronce (2013) y dos platas (los dos años siguientes).

"Pero estoy muy contento por cómo me he sentido a pie", comentó a Efe Mola, que ganó en el circuito de Yas Marina -sede del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno-, en el que cubrió el recorrido, de 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici y cinco más de carrera a pie en un tiempo de 52 minutos justos. Para ganar con tres segundos de ventaja sobre el joven británico Alex Yee y con doce sobre su compatriota el talaverano Fernando Alarza, que acabó la prueba en tercera posición.

"Sabemos del talento de Alex Yee en carrera y sus tiempos en pista lo avalan. Es un chico muy joven (20 años) y necesitará de algún tiempo de adaptación, pero su comportamiento hoy ha sido muy bueno", explicó a Efe el triple campeón mundial de triatlón, que también aplaudió el resultado de su compatriota Alarza.

"Estoy muy contento por ver de nuevo a Fernando en el podio y de haber compartido este podio con él", indicó a Efe desde los Emiratos Árabes el primer líder del Mundial 2019.

