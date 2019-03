Lorenzo no está satisfecho pero se queda "con las buenas sensaciones"

Losail , 8 mar .- El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que ocupó al final la undécima posición en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Catar de MotoGP, no estaba satisfecho pero señaló que se quedó "con las buenas sensaciones con la moto".

"Me he quedado fuera de la Q2 y no ha sido mala suerte, sino que no hemos podido ir todo lo rápido que deberíamos y seguramente será complicado hacer un tiempo espectacular, con lo que es posible que vaya a la Q1, pero me quedo con las buenas sensaciones que tengo con la moto y el potencial que hay para el futuro", recalcó Lorenzo.

El piloto de Repsol Honda explicó también que su muñeca izquierda todavía no está recuperada ya que "molesta un poco", y probablemente "a partir de la mitad empezará a doler, pero está mejorando mucho".

En cualquier caso el piloto de Repsol Honda dijo estar "sorprendido por muchas cosas, por mi tiempo de la tarde, por la facilidad con la que ha salido, sin forzar y sin tener la moto perfecta".

"También estoy sorprendido por lo rápido que se ha ido por la noche en unas condiciones que no eran perfectas", agregó el piloto.

Lorenzo dijo haber sentido "muchísima diferencia entre la tarde y la noche, cuando he tenido peores sensaciones y eso quiere decir que falta mucha experiencia para entender la moto, para la mejor puesta a punto y también qué es lo que hay que hacer cuando la pista tiene menos agarre o hay más humedad o hace más frío".

Durante los entrenamientos se pudo ver que la Repsol Honda RC 213 V de Jorge Lorenzo llevaba un sillín nuevo y al respecto comentó que es un piloto que en general necesita "sentir un poco más agarre en todo, en todas las superficies de apoyo, en el culo y las piernas".

En ese sentido dijo que con el nuevo asiento "ha sido otro paso adelante y se está logrando, si bien lo que menos me gusta es el color (marrón), que lo hace un poco 'vintage', pero va mejor", recalcó Lorenzo, que confirmó que lo empleará en Catar.

Y ya, al referirse al rendimiento de su compañero en el equipo Repsol Honda, Marc Márquez, dijo que "Marc es fuerte en todas las circunstancias y en todos los circuitos y hoy se ha encontrado perfecto y ha hecho una vuelta buena".