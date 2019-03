Un lazo violeta en la Ciudad del Fútbol de las Rozas

Madrid, 8 mar (EFE).- Con motivo del día de la mujer que se celebra este viernes 8 de marzo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha mostrado su compromiso y apuesta por la igualdad de generosa, colocando de manera simbólica un lazo de color violeta en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Además, en los partidos de este fin de semana, los colegiados de Primera División, masculina y femenina y de Segunda División usaran silbatos de color violeta durante sus encuentros, bajo el lema 'PitamosTodos', para "mostrar que los árbitros también se suman a impulsar el papel de la mujer en el deporte".

Con motivo del día de la mujer, se han dado a conocer el nombre de aquellas que participarán en el Congreso Mundial de Fútbol, entre las que se encuentran Marta Torrejón, internacional del FC Barcelona y capitana de la Selección española, y Honey Thalijeh, cofundadora y capitana del primer equipo de fútbol femenino en Palestina, que además trabajó en la FIFA Y dio ponencias en la ONU y TedTalks a favor de la mujer.

La RFEF continúa con la campaña 'QueLoHagaElla' que se presentó el pasado martes con la presencia del presidente de la federación, Luis Rubiales, la vicepresidenta de Integridad, Ana Muñoz, la Seleccionadora Sub 17, Toña Is, la árbitra Marisa Villa y la ex jugadora Natalia Pablos, con el objetivo de mostrar que las mujeres tienen puestos de dirección a nivel deportivo e institucional en la entidad.