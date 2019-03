Imbula y Gálvez sustituyen a Abdoulaye y Kakuta frente al Barcelona

Madrid, 8 mar (EFE).- El centrocampista belga Giannelli Imbula y el defensa Alejandro Gálvez sustituyen en la convocatoria del Rayo Vallecano para medirse al Barcelona al central senegalés Abdoulaye Ba, sancionado, y el extremo congoleño Gael Kakuta, por decisión técnica.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', ha decidido prescindir para el partido en el Camp Nou de Kakuta, un futbolista criticado y cuestionado por un sector de la afición.

El grupo de aficionados del Rayo Vallecano Bukaneros pidió esta semana, mediante un comunicado, que el extremo congoleño Gael Kakuta "no vuelva a vestir la franja a la que ha deshonrado, no en rendimiento sino en comportamiento".

Estos aficionados del Rayo justificaron su petición en "los gestos y las palabras" que les dedicó el jugador al término del último partido frente al Girona, en el que su equipo perdió y sumó su quinta derrota consecutiva.

Míchel, en su conferencia de prensa previa al choque, dijo que la petición de Bukaneros no influiría en su decisión deportiva. "No me influye para nada. Las decisiones como entrenador son independientes. Decidiré por lo que he visto en el día a día", confesó.

Además de Kakuta, por decisión técnica se quedan fuera el defensa Alejandro Catena, el lateral izquierdo Sergio Akieme, los centrocampistas Álvaro Medrán y Uche Agbo y el delantero Javi Guerra.