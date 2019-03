Garitano: "No estoy contento porque quería ganar, pero sumamos"

Bilbao, 8 mar (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, señaló que no acabó "contento" con el empate logrado frente al RCD Espanyol porque su intención era la de ganar, pero sí valoró que supone "sumar" en un partido que su equipo comenzó perdiendo y consiguió nivelar en la recta final.

"Empezamos perdiendo, hemos empujado, hemos empatado y el Espanyol ha acabado metido en su área y pidiendo la hora. Si alguien ha ido a por el partido, ha arriesgado y ha atacado hemos sido nosotros. El equipo ha acabado vacío del esfuerzo que ha hecho y en ese aspecto no tengo queja de su comportamiento", subrayó.

Garitano, por otro lado, lamentó los "cuatro o cinco parones" en el juego a causa de las consultas del árbitro González Fuertes con la sala del VAR.

"No lo entiendo muy bien porque ha habido constantes pérdidas de tiempo por consultas en jugadas que no son de consultar. No ha condicionado el resultado, pero ha habido muchos parones. El espíritu del juego debe ser el de darle continuidad y no que el balón esté parado", se quejó.

El entrenador vizcaíno, además, aclaró que el cambio de Iñaki Williams, sustituido en el descanso por Kenan Kodro, fue una decisión táctica y no por problemas físicos del delantero bilbaíno. "Iñaki no tenía ningún espacio y con el Espanyol metido completamente en su área buscábamos otros rematadores y por eso jugamos con Kenan y Raúl arriba", señaló.

Garitano sí admitió que le faltó calidad a los centros desde las bandas que buscaban esos remates de los dos puntas. "Hemos puesto muchos centros, pero no ha sido del todo buenos. A final ha sido algo mejores, pero no limpios ni de gran calidad. Hemos empatado y estuvimos a punto de ganar más por empuje y por apretar. No le pondría pega a la entrega. Tomamos muchos riesgos con mucha gente volcada y poca atrás", concluyó.